冬盟》球往三壘點！中職聯隊闖進冠軍戰

2018年12月15日 15:52 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

今天（15日）冬盟季後賽，前7局中職聯隊與日本社會人戰成2比2平手，8局上中職聯隊連續3次巧妙的短打都形成三壘方向滾地球、攻下關鍵分數，終場雙方以3比3握手言和，中職聯隊闖進冠軍戰。

2局上范國宸、岳東華連續擊出2支安打，中職聯隊無人出局就攻佔一、二壘，隨後又靠著楊家維的犧牲觸擊進佔二、三壘，下一棒林祐樂揮出安打送回壘上2位隊友，助隊攻下2比0領先。

日本社會人3局下也有所斬獲，首位打者皆川仁敲出二壘安打，1出局後北村祥治擊出帶1分打點的安打，日本社會人追至1比2。4局下日本社會人在2出局後，以1次四壞保送與2支安打再下一城，比數形成2比2。

悶了5個半局後，中職聯隊8局上攻勢再起，首位打者莊駿凱突襲短打三壘方向滾地球加上奮力撲壘形成安打，下棒打者李宗賢短打球又滾向三壘，中職聯隊攻佔一、三壘，隨後黃敬瑋繼續短打，三壘手處理不及，讓中職聯隊以3比2取得領先。

中職聯隊沒開心太久，下半局日本社會人首位打者喜納淳彌就夯出右外野方向的全壘打，以3比3再度形成平手，9局下日本社會人首位打者佐藤旭就擊出二壘安打，隨後靠著隊友短打護送站上三壘，但接下來接替投球的王鴻程守住得分大門，雙方3比3握手言和，中職聯隊闖進冠軍戰。

(中時電子報)