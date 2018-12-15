把鴿子關進狗籠 大學關懷生命社團冷血行為惹議

2018年12月15日 16:08 中時 曹婷婷

一名網友11日在《Dcard》以「我是懷生社的幹部」PO文說明事件過程。(曹婷婷翻攝)

網路論壇《Dcard》日前貼出一篇文章，內容為長榮大學關懷生命社學生疑把鴿子關入校狗籠內，再讓校狗虐殺鴿子，甚至有人提問「可以直播殺鴿子嗎！」校方回應，這起事件發生在今年3月間，當時該社團共有6名幹部涉及此事，事後已被校方約談並要求寫反思報告，5人也已退社，學生當時表示，因狗舍附近常有鴿子偷吃狗飼料，造成困擾，才會將鴿子放進狗籠。

校方表示，關懷生命社主要是認養流浪動物，學員也投入許多愛心陪伴這些動物，事件發生後，除了加強相關學生的生命教育觀念，更要求參與者正視自己行為是「不對的」。

校方強調，課外組4月間接獲學生通報此事後，展開調查，確認懷生社6名幹部涉入，該社團以照顧校內流浪狗為主，事件起因是該社團的狗舍附近常有不少鴿子出沒，有些還喜歡偷吃狗飼料，事發前，疑有鴿子進入狗籠吃狗飼料，其中一名學生順勢關上狗籠企圖抓住鴿子，之後竟有幹部將狗也一同放入籠內，放任狗咬鴿子。

校方表示，事發後，該社的社長為錯誤行為及管理不當，已主動辭職並退社，造成此事件的該名幹部退社後已畢業，另，學生當下雖提到直播，但是否有拍攝相關影片，無法證實也未取得。

(中時 )