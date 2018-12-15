台日吉祥物拚外交觀光 虎爸、千葉君合體逛花博

2018年12月15日 16:09 中時 王文吉

台日吉祥物相見歡！花博石虎家族的一家之主「虎爸」（右）與「千葉君」（左）手牽手逛花博。（王文吉攝）

台日吉祥物合體辦見面會，在花博外埔展區樂農館前造成轟動。（王文吉攝）

民眾爭相與超萌的虎爸及千葉君合影拍照。（王文吉攝）

千葉君與虎爸在花博外埔展區樂農館舉辦見面會，並進行有獎徵答活動，民眾熱烈搶答。（王文吉攝）

有小朋友好奇全身「紅通通」的千葉君，似乎不適應台灣氣候，喜歡打赤膊。（王文吉攝）

熱情遊客排隊與千葉君及虎爸合影。（王文吉攝）

熱情遊客排隊與千葉君及虎爸合影。（王文吉攝）

台日吉祥物虎爸、千葉君合體花博拚外交，民眾爭相合影留念。（王文吉攝）

2018台中世界花博推出「全國走透透」系列活動，出動石虎吉祥物巡迴各地宣傳縣市周優惠，成功吸引逾200萬人入園。宣傳活動15日回到台中豐原主場，來虎、歐米馬與打擊樂團合作，大跳花博舞，和遊客歡度愉快週末。身為一家之主的虎爸則坐鎮外埔園區拚外交，熱情迎接來自日本千葉縣的吉祥物「千葉君」。

耶誕節將到來，虎爸與千葉君應景交換禮物「花博金餅」與「千葉縣花生饅頭」，虎爸更當起外交大使，親自為千葉君導覽樂農館和智農館，許多民眾紛紛拍照合影，為園區增添熱鬧活潑氣息。千葉君下午在樂農館前舉行見面會，帶來可愛的主題曲《愛作夢的千葉君》舞蹈及有獎徵答活動，民眾紛紛熱烈搶答。

千葉縣廣報課副主任青野康弘表示，千葉君是千葉縣的吉祥物，是不可思議生物，側面看起來就是千葉縣的地圖形狀，舌頭是東京迪士尼的位置，眼睛右上方是成田機場，鼻子、額頭、耳朵、背部分別是龜甲萬醬油、佐原老街、銚子市、九十九里海濱等知名觀光景點。

有小朋友好奇全身「紅通通」的千葉君，似乎不適應台灣氣候，喜歡打赤膊，是否羨慕虎爸有短袖衣褲可以穿？青野康弘解釋，千葉君其實有很多套服裝，為了宣傳千葉縣觀光，行程非常忙碌，此行衣服放在日本帶不過來。

外埔園區園長施肇芳表示，歡迎遠道而來的日本千葉君參訪園區，藉著吉祥物們的交流，讓更多人了解台中花博，希望千葉君回日本後，多多幫忙宣傳，邀請更多國外民眾參觀台中花博。千葉君9日抵台交流，曾拜訪台北、桃園、高雄、嘉義等地，還參與台北馬拉松，預定15日返回日本，下月將再來台參加高雄馬拉松、2019台灣燈會在屏東、台北燈節等活動。

(中時 )