天冷防心血管疾病 營養師推地中海飲食這款好物

2018年12月15日 16:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

新一波冷氣團即將報到，又是心血管疾病的好發期。這時，如果多留意用飲食的方式，將能避免憾事的發生。地中海飲食注重攝取充足的蔬果、橄欖油，向來被視為可以改善心血管疾病。營養師說，地中海飲食作為主食的馬鈴，料理後冷卻食用，具有穩定血糖、改善血壓、血脂的特性，尤其對樂齡長輩最適合。

一般人以為，馬鈴薯是澱粉類食物，吃多了容易發胖，但其實馬鈴薯放冷，會轉換為不容易消化吸收的抗性澱粉，因此可以降低約30%的升糖指數，有助於穩定血糖、改善血壓、血脂，再加上馬鈴薯質軟的特性，是非常適合樂齡長輩食用的食材。

《好食課》提到，在美國執行地中海飲食時，多以使用根莖類的馬鈴薯作為主食或配菜，美國馬鈴薯含有豐富的膳食纖維與鉀離子，都是幫助改善血壓、血脂的關鍵！以美國褐皮馬鈴薯為例，每一百公克就含有1.8克的膳食纖維，是同等份量白飯的3倍，同時也含有3.2克的抗性澱粉，能幫助調節生理機能。

營養師林世航指出，地中海飲食法是非常適合長輩的料理，可以在烹調上試著做一些小調整，只要掌握4個小技巧，烹調多用橄欖油與植物油、多攝取魚肉雞肉等白肉、白飯改為全穀或根莖類、蔬菜水果絕對不能少，即可補充更多的鉀離子與膳食纖維，幫助長輩更容易維持健康。

《好食課》請營養師設計2道馬鈴薯料理，香煎馬鈴薯和野菇馬鈴薯溫沙拉，用馬鈴薯吃出地中海的飲食風格。簡單煎煮的馬鈴薯是省時又健康的料理，帶皮、未經過水煮的馬鈴薯保存了最多的膳食纖維與鉀離子，可以幫助長輩在天冷時維持更穩定的血壓與血脂。

(中時電子報)