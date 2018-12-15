肺癌轉移一度想自殺 她靠罕病女兒走出奇蹟

林彥伶確診肺癌至今已有8年，目前病情穩定。（林周義攝）

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中時
林周義

肺腺癌末期的的林彥伶，癌細胞已轉移至腦部，女兒患有罕病「天使症候群」，生活無法自理。歷經46次化放療的她，痛苦得想帶女兒服安眠藥自殺，聽見說話不清的女兒哭著叫了一聲「阿娘」，才決定繼續活下去。8年過去，雖然腦部手術已影響記憶力，她仍努力生活，今(15日)獲癌症基金會頒發抗癌鬥士獎。

從事美容工作的林彥伶，8年前因半邊身體有點麻木，行動不便，開車時誤將油門當煞車踩，出現小車禍。擔心中風的她前往就醫，發現原來是腦部出現問題，經手術切除腫瘤、切片檢查後，得知原來是肺腺癌轉移至腦部，從此開啟一連串的化療、放療之路。

林彥伶的女兒一出生就患有「天使症候群」，不太能走路、不能自己吃飯，且說話不清。女兒最常說的話就是「阿娘」與「阿爹」，每當面對困難，就會這樣喊媽媽、爸爸。林彥伶非常疼愛女兒，每當有好吃的東西都會先留給她，自己有時僅會以麵包、泡麵果腹。

罹癌時的林彥伶已與先生離異，經過46次的化療、放療，感覺辛苦，女兒又沒人照顧，於是帶著女兒自殺。她告訴女兒要帶她去一個沒有痛苦的地方，女兒對她點點頭。吞藥前的那一刻，卻叫出一聲「阿娘」，彷彿在阻止她，因此她決定努力活下去。

經過前3年的治療，林彥伶的病情已穩定許多，後來的幾年都定期回診。8年前罹癌至今，林彥伶的記憶力因動過腦部手術而受影響，走路也需依賴拐杖，然而她卻領悟出新的人生觀。曾經單愛家人，忽略自己，現在她學會了對自己好一些。目前的她，也與先生破鏡重圓，重拾美滿家庭。

(中時 )

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