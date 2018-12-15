陸印昔日邊境互扔石 今卻「攜手」做這件事

2018年12月15日 16:24 中時電子報 馮英志

陸印關係去年因邊境領土爭議動盪不斷，在兩國邊境的洞朗甚至發生軍隊對峙，雙方互扔石頭示威。如今雙邊關係逐漸修復，不但恢復聯合軍演，兩國士兵甚至還一起唱歌、攜手跳舞踢足球，彷彿去年邊境對峙從來沒發生過。

洞朗（Doklam）是喜馬拉雅山區一片有領土爭議的高原；2017年夏，印度派遣軍隊前往高原以阻止中方在這個地區建造道路，兩軍一時對峙僵持不下，雙方不願開第一槍的情況下，互扔石頭示威。兩國關係緊繃情況下，雙方去年暫停舉行年度聯合軍事演習。

陸印兩國去年發生洞朗對峙，兩軍一時僵持不下。

根據《外交家》報導11日報導，印度軍方表示，陸印兩國決定在12月12月10日到23日期間在大陸成都恢復舉辦聯合軍事演習，名稱為「攜手」。從印度軍方推特發布的影片可見，陸印士兵不但聯合軍演，更攜手跳舞、踢足球，印度軍方形容兩國軍隊在足球場上都展現了「絕佳的運動員精神」，但未說明哪一國隊伍是最後贏家。

Ex #HandInHand2018. 'Bole So Nihal Sat Sri Akal'. Troops of #IndianArmy & #ChineseArmy sharing lighter moments after practicing gruesome Battle Obstacle Course. #Synergy #Interoperability #UnitedNations @SpokespersonMoD @PIB_India pic.twitter.com/A3saAO4T8P — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 2018年12月12日

Ex #HandInHand2018. Troops of #IndianArmy & #ChineseArmy played a Friendly Football match. Both sides showcased excellent sportsmanship during the match. #Synergy #Interoperability #UnitedNations @SpokespersonMoD @PIB_India pic.twitter.com/wtLlEFxeww — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 2018年12月13日

報導指出，今年陸印兩國領導人會晤了4次，舉行反恐演習就是落實他們會晤期間達成的協議。陸印邊境線長度世界第九，邊境衝突不斷。最近較為嚴重的一起事件是去年夏天的洞朗對峙事件。現在兩國軍隊在就建立軍事熱線預防此類事件重演進行談判。

不過，據俄羅斯衛星社（Sputnik）報導，復旦大學南亞研究中心主任張家棟指出，陸印此次反恐演練的級別並不高，雙方各派出一百人左右，這只是連級規模的演練。這也反映出，陸印兩軍關係雖然開始恢復，但兩軍的合作水平其實是相當低的。但無論如何，兩軍關係是在朝著積極的方向邁進，可見兩國關係逐漸升溫。

(中時電子報)