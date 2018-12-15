凱達大飯店喜迎聖誕 美酒佳餚一次滿足

2018年12月15日 16:33 中時 徐力剛

特製「樹幹蛋糕」以新鮮水果妝點，多層次口感令人驚艷，售價280元／份。（圖片提供／凱達大飯店）

「もう一杯！歡慶跨年夜98限定夾夾樂活動」贈送免費炸物生啤。（圖片提供／凱達大飯店）

12月氣溫漸涼，凱達大飯店迎接聖誕到來，打造全新冬季盛宴款待賓客，吃喝玩樂一次滿足。「百宴自助餐」在聖誕節晚餐加碼供應美國戰斧牛排、現切黃鮨鮪魚、應景南瓜派及烤火雞等美饌，軟嫩牛肉入口即化，火雞肉質扎實不乾柴，帶給饕客味蕾全新體驗。

館內「98酒吧」即日起推出法國傳統餐點「樹幹蛋糕」饗客，長條狀蛋糕體內餡夾入滿滿鮮奶油，外層綴以聖誕老公公與巧克力裝飾，充滿過節風情;同場加映「もう一杯！歡慶跨年夜98限定夾夾樂活動」，12月28日至2019年1月1日期間，消費者於98酒吧消費滿499元，享免費夾娃娃乙次，獎項包括瑞士喜諾果醬禮盒、餐飲百元券、家宴港點券、特製楔型薯條、辣味日式炸雞、台灣生啤等，限量200份，送完為止。

好康大放送，12月24、25日晚餐時段，飯店推出「凱達陪你過聖誕－LINE友獨享優惠」，凡前往家宴中餐廳或百宴自助餐消費，出示LINE活動畫面，可分別兌換「聖誕限定奶黃包」乙個或「棉花糖可可」乙杯。

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(中時 )