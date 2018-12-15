北京故宮年遊客量破1700萬 世界參觀人數最多博物館

2018年12月15日 16:36 旺報 潘維庭

北京故宮博物院15日發布消息稱，2018年接待觀眾量首次突破1700萬人次，創造新的歷史記錄。以年齡來看，80後和90後已經成為參觀故宮博物院的主要人群。

中新網15日報導，從2018年觀眾數據上看，30歲以下觀眾占40%，30-40歲觀眾占24%，40-50歲觀眾占17.5%，可見年輕觀眾，尤其是「80後」和「90後」，已經成為參觀故宮博物院的「主力」，「00後」也緊跟其後。

從地域分布上來看，來自山東、河北、河南、江蘇等周邊省區的觀眾最多，共約468萬人次，占總人數的27.5%，直轄市中，北京觀眾參觀熱情最高，有41.7萬人次，上海、天津、重慶觀眾分別為31萬、21.4萬、10.2萬人次。

從2009年，北京故宮博物院年度接待觀眾人次首次突破1000萬，之後每年參觀人數都以百萬計持續增長，2012年度突破1500萬，2016年突破1600萬，到今年首次突破1700萬，不斷刷新年度參觀人數的記錄，成為世界上參觀人數最多的博物館。

北京故宮博物院院長單霽翔表示，2018年故宮實行每日限流8萬人次的措施共76天，也是這一制度自2015年實行以來的新高。

此外，觀眾參觀的區域分布上也出現新的變化，中軸線之外的區域得到了更多青睞。鐘表館、珍寶館等常設專館參觀人數不斷增長，2018年的參觀人數達524萬人次，比2013年翻了一番（兩倍）。

(旺報 )