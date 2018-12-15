捐發票換好菜挺農民 蔡其昌認購高麗菜做公益

立法院副院長蔡其昌（右二）發起「捐發票換好菜」公益活動。（王文吉攝）

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捐發票換好菜！民眾憑2張發票就可兌換1顆高麗菜，許多婆婆媽媽踴躍響應。（王文吉攝）
立法院副院長蔡其昌發起「捐發票換好菜」公益活動，共募得6000發票，捐給華山基金會。（王文吉攝）

中南部高麗菜盛產價格暴跌，立法院副院長蔡其昌認購3000顆高麗菜幫助農民，15日在大甲、清水二地，結合地方網路社團共同舉辦捐發票送愛心高麗菜活動，幫助農民渡過寒冬，也將發票捐給華山基金會，讓社會充滿暖流。

高麗菜盛產，價格暴跌，蔡其昌特別與會計師公會聯合理事會、企業助農聯盟及臉書社團我愛大甲、清水小鎮、梧棲串起來、沙鹿之美等合作，認購3000顆高麗菜，在大甲體育場及清水紫雲巖二地，民眾捐2張發票兌換1顆高麗菜，募得發票全數捐贈給華山基金會。

蔡其昌表示，他長期關注社會各項議題，並組織一個企業助農聯盟，若發生產銷問題時，除了馬上要求相關單位介入協助外，也會發動中小企業共同伸出援手，讓寒冬中出現一股暖流，協助農民解決燃眉之急，只要大家拿出愛心，社會將會充滿溫暖。

蔡其昌也說，這是一個一舉三得的活動，一方面幫助農民解決產銷問題，二來多吃蔬菜有益健康，最後募得的發票全數捐贈華山基金會，讓大家的愛心能夠幫助社會更多弱勢，謝謝海線地方社團及鄉親們力挺，今天是三全其美非常有意義的日子。同時也呼籲社會大眾一起做公益，施比受更有福。

(中時 )

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