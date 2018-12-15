旅學紹天下 培訓企業二代接班準備

2018年12月15日 16:38 中時 呂筱蟬

「紹天下」在龍潭渴望園區舉辦「兩岸Winnor青創十力桌遊師資培訓課程」。(呂筱蟬攝)

「紹天下」在龍潭渴望園區舉辦「兩岸Winnor青創十力桌遊師資培訓課程」。(呂筱蟬攝)

台灣天下英文教育培訓公司推出「旅學─紹天下」，有別於走馬看花、吃喝玩樂遊學，讓兩岸青年人到對岸參訪各自的青創軟實力，汲取成功要訣，進而厚植競爭力甚至為接班做好準備。15日起「紹天下」在龍潭渴望園區舉辦「兩岸Winnor青創十力桌遊師資培訓課程」，邀請國內知名創業創新專家，帶領兩岸學員邁向成功創業之路。

天下英文執行長黃心慧指出，過去富二代總給人衣食無缺、含著金湯匙出生的印象，其實做一位合格的繼承者沒想像中這麼容易。企業接班高潮已經來臨，卻有超過80%的企二代不願接班，主因之一是沒有接班經驗，包括缺乏接班計畫、二代接班意願低、代溝障礙及接班能力尚未養成等。「紹天下」透過兩岸旅學方式，為接班人打造繼承者能力養成課程，讓「繼承」不再困難沒有方向。

「紹天下」以「行萬里路、讀萬卷書」的理念，引領企二代透過旅學漫遊天下的方式，設計一套只要6天就能學成的繼承者課程，加強專業能力的深度與廣度，並從中更認識自我，還能重新打造全新的自己，培養繼承家業與天下大業的能力，讓接班的繼承者有足夠能力守護家族榮耀、創造企業永續經營。

黃心慧說，之所以取名為「紹天下」，因為「紹」字具有繼承之意，而延續家族事業的首要目標，就是與國際接軌，紹天下著重國際交流服務，並在永續經營的路上，加強繼續教育、專業技能培訓、資優認證培訓、企業接班培訓等。

「兩岸Winnor青創十力桌遊師資培訓課程」邀請多位專業講師，包含擅長自我風格與內在認識的陳麗卿形象管理學院教育長夏知允；商業能力與創新創業由講師蘇玄啟老師授課等，藉由扎實的課程訓練，讓一個真正有實力的企業家都有保持謙卑、接受品格教育、對國際多元文化接受度高的特色。

另外，「紹天下」除了在台灣桃園龍潭渴望園區設有據點外，也積極前往大陸布局，致力在兩岸之間建構並塑造企二代旅學的品牌，此次培訓課程更吸引大陸江蘇常州光大國際旅行社董事長毛亞軍，親自率領旗下同樣從事研學(旅學)教育的譽程研學教育科技有限公司一行人到「紹天下」位於渴望園區的教學基地考察。

(中時 )