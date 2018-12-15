來讀書吧！彰化松柏扶輪社和花壇國小打造書香校園

彰化松柏扶輪社為推廣閱讀和花壇國小學合作辦理「閱讀、悅讀」贈書集點活動，200位學生獲得松柏社贊助金石堂圖書禮券的獎勵。（吳敏菁翻攝）

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彰化松柏扶輪社為推廣閱讀和花壇國小學合作辦理「閱讀、悅讀」贈書集點活動。（吳敏菁攝）

來讀書吧！閱讀激發了想像力，豐沛了創作力，也是知識的泉源，彰化松柏扶輪社為推廣閱讀，與花壇國小學合作舉辦「閱讀、悅讀」贈書集點活動，200位學生獲得松柏社贊助金石堂圖書禮券的獎勵，共計頒贈6萬9800元。

彰化縣松柏扶輪社社長林真如表示，為了增進學生的語文與表達能力，落實成為勵志領導者的扶輪精神，鼓舞小學孩童閱讀優良圖書，豐富內心世界與精神生活，特別和花壇國小學合作辦理「成為勵志領導者～閱讀、悅讀」贈書集點活動，並於2018年8月30至11月30日展開。

花壇國小15日舉辦校慶，邀請彰化松柏扶輪社全體社友參加，社長林真如頒發禮卷、獎項給獲獎同學，高年級書海獎80名、中年級書香獎58名、低年級勵志獎62名，共計6萬9800元；並辦理獎勵閱讀成果展覽，提供師生與家長觀摩學習與成長的機會。

花壇國小校長林振茂說，多多閱讀，每一本就像在心田埋下一顆種子，有一天會萌芽、茁壯，庇護心靈，也化為實踐的力量，感謝彰化松柏扶輪社透過贈書集點，致贈孩子精美獎品、提供學用多功能教育積木11組價值38800元、贊助抽獎活動，培養學生的閱讀興趣。

(中時 )

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