SBL》阿飛再起飛！MM連線也爆發 達欣第4勝

2018年12月15日 16:42 中時電子報 黃及人

台銀前鋒謝宗融15日攻下生涯新高16分。(中華籃協提供)

上季由於左膝動刀整季報銷的達欣前鋒「阿飛」施顏宗，15日總算打出應有身手，投6中4，含三分球投4中3，貢獻12分，搭配「MM連線」梅約、麥克連攜手轟下41分，達欣最後以89比73輕取台銀，拿下本季第4勝(5敗)。

去年參加D-LIVE夏季聯賽造成左膝韌帶撕裂，讓施顏宗歷經長達1年多的漫長復健過程，甚至包含本季前3周，如今終於慢慢找回2015年狀元身手，「這1年多下來，復健過程真的很辛苦，更請教練團幫我一對一加強攻守訓練。」

「尤其是我的對抗能力下降不少，所以目前我以三分球與中距離為主，暫時不像以前都在飛來飛去，僅靠體能打球，」施顏宗說，「老實講，本季首次上場內心很怕，很擔心自己又因碰撞受傷，後來總算是克服了，現在絕不怕撞。」

達欣總教練范耿祥也很滿意施顏宗的復原狀況，「阿飛以前都打體能球，整天跑跑跳跳，現在受傷過後，他的外線準度變重要了，也成他當前練習的重點。」看到阿飛投進三分球的瘋狂慶祝模樣，祥總說：「沒關係啦，就讓他發洩一下。」

同樣在去年D-LIVE夏季聯賽掛彩的台銀前鋒謝宗融，跟施顏宗同有狀元身分(2017年狀元)，也巧合地在15日這場比賽拿下生涯新高的16分，表現相當出色，台銀總教練韋陳明說：「宗融在第1循環沒打好，或許是得失心太重。」

台銀15日更測試了取代泰勒(上周左踝扭傷)的羅德尼，結果他打28分鐘，拿10分、8籃板及3助攻，表現只算中規中矩，韋陳明表示，「畢竟他周四凌晨才到，但我很肯定他在場上的拚戰精神，接下來可能還需多觀察幾場才知道。」

(中時電子報)