冬盟》短打、撲壘、怒捶壘包 莊駿凱：想以自己方式幫助球隊

2018年12月15日 16:47 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

中職聯隊莊駿凱今天（15日）在8局上率先突襲短打站上一壘，開啟球隊攻勢，並且積極跑回關鍵分數，終場球隊以3比3握手言和，睽違5年闖進冠軍戰，「想以自己的方式幫助球隊。」賽後談及短打的原因，莊駿凱這麼說。

莊駿凱這次參加冬季聯盟，主要希望提升自己的打擊，「因為打擊算是我的弱點，希望能藉由比賽加強打擊。」不過他卻在賽事尾聲遇上打擊低潮，連續4場比賽沒有安打表現。今天對上日本社會人的比賽，中職聯隊至少得平手才能搶下最後一張冠軍戰門票。

此役前7局中職聯隊與日本社會人戰成平手，8局上莊駿凱首先站上打擊區，他採取突襲短打方式將球擊往三壘，對手守備雖快速處理，仍敵不過莊駿凱一定要站上壘包的決心，他以撲壘方式安全上壘，且上壘後還罕見地怒捶壘包慶祝，隨後中職聯隊連續2次短打，莊駿凱展現腳程跑回關鍵分數。

終場中職聯隊以3比3與日本社會人握手言和、確定晉級冠軍戰，莊駿凱雖打擊手感冰冷，但以另外一種方式為球隊建功，賽後也獲得總教練設置的「特別獎」，今天同時也是莊駿凱的生日，他開心表示：「很開心可以在生日這一天，以自己的小小力量幫助球隊。」

談及當時短打的決定，莊駿凱恢復以往的靦腆並說道：「最近打擊沒發揮、打不好，所以我想以自己的方式幫助球隊，教練在我上場之前也有提醒我。」至於上壘後怒捶壘包的激情動作，他解釋：「因為這幾場表現不好，上壘後才有這樣的慶祝動作。」

經過這一個多月的賽程，莊駿凱表示：「很開心可以來打冬盟，隊友每個人都很拚也很努力，大家一起進步、一起為明年做準備。」

(中時電子報)