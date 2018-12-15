聖誕、跨年雙饗宴！Jamie’s Italian 冬季餐點新上市

Jamie’s Italian特色甜點組合，道道充滿驚奇。（圖片提供／ Jamie’s Italian）

友善列印
中時
「火烤肋眼牛排佐蘆筍及松露奶油」搭配on tap 紅酒，滿足饕客挑惕味蕾。（圖片提供／ Jamie’s Italian）

Jamie’s Italian迎接歲末狂歡季到來，打造聖誕跨年限定餐點，為佳節增添氣氛。跨年夜當晚，三五好友共聚以各式酒精飲品嗨翻2018，攜手邁進2019。

「聖誕歡樂餐」12月20日至31日午餐時段限定供應，分為個人餐酒饗宴及需提前預約的「派對分享餐」2種選擇，其中「個人餐酒饗宴」包括前菜、主菜及甜點，新菜辣香草義式豬肉丸、火烤肋眼牛排佐蘆筍及松露奶油及蒜蝦細扁麵等，搭配on Tap紅酒享用，度過微醺時光。

大份量「派對分享餐」適合6至8人分享食用，前菜以黑松露薄切生牛肉、義式冷肉盤及綜合蕃茄沙拉開拉序幕，主餐端出整隻慢烤火雞與火烤戰斧牛排，慰勞消費者飢腸轆轆味蕾;最後以Jamie’s Italian 特色甜點組合拼盤畫上完美句點，組合內含覆盆莓蛋白霜餅、熔岩巧克力及傑米藍莓鬆糕，創造味覺新享受。

跨年夜好康不手軟，凡於下午5時前入場用餐，跨年派對套餐享早鳥價每位1388元;當天20時30分後，除了享用美味餐點外，現場即食攤位供應on tap 紅酒、臺虎啤酒，跨年不寂寞。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

凱達大飯店喜迎聖誕 美酒佳餚一… 小資族省錢吃鍋！這一鍋皇室秘藏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。