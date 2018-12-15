聖誕、跨年雙饗宴！Jamie’s Italian 冬季餐點新上市

2018年12月15日 18:47 中時 徐力剛

「火烤肋眼牛排佐蘆筍及松露奶油」搭配on tap 紅酒，滿足饕客挑惕味蕾。（圖片提供／ Jamie’s Italian）

Jamie’s Italian迎接歲末狂歡季到來，打造聖誕跨年限定餐點，為佳節增添氣氛。跨年夜當晚，三五好友共聚以各式酒精飲品嗨翻2018，攜手邁進2019。

「聖誕歡樂餐」12月20日至31日午餐時段限定供應，分為個人餐酒饗宴及需提前預約的「派對分享餐」2種選擇，其中「個人餐酒饗宴」包括前菜、主菜及甜點，新菜辣香草義式豬肉丸、火烤肋眼牛排佐蘆筍及松露奶油及蒜蝦細扁麵等，搭配on Tap紅酒享用，度過微醺時光。

大份量「派對分享餐」適合6至8人分享食用，前菜以黑松露薄切生牛肉、義式冷肉盤及綜合蕃茄沙拉開拉序幕，主餐端出整隻慢烤火雞與火烤戰斧牛排，慰勞消費者飢腸轆轆味蕾;最後以Jamie’s Italian 特色甜點組合拼盤畫上完美句點，組合內含覆盆莓蛋白霜餅、熔岩巧克力及傑米藍莓鬆糕，創造味覺新享受。

跨年夜好康不手軟，凡於下午5時前入場用餐，跨年派對套餐享早鳥價每位1388元;當天20時30分後，除了享用美味餐點外，現場即食攤位供應on tap 紅酒、臺虎啤酒，跨年不寂寞。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )