不只退黨退流 吳乃仁再拋震撼彈：全家退出台苯

2018年12月15日 17:09 中時電子報 邱珮畇

70歲的民進黨新潮流系（新系）創始大老吳乃仁（乃公），宣布退出民進黨、退出新潮流。他今天再拋震撼彈，宣布全家退出台苯。

兩年前台苯爆發經營權之爭，當時市場派孫鐵漢在吳乃仁協助下擊退林文淵，吳乃仁子女兩人事後分別擔任董事長及董事職務。今年10月26日台苯董事會突然決議，於明年1月31日召開股東臨時會提前改選董監事。11月7日便有新聞報導，吳乃仁家族將全面退出台苯，吳乃仁子女不再接受董事長與董事職務的邀請。當時吳乃仁對友人說，他不想介入了。已經擋了三年，不想再擋，更不想跟他人對立了！

據《中央社》報導，台苯經營權戰火再起，孫鐵漢的孫派與林文淵的林派兩軍對決，前民進黨大老吳乃仁今天又表示，不介入孫、林之爭，他的兒女們也各有前途規畫，日後不再擔任台苯董監事，不接受台苯的任何職務。

針對日前週刊報導，吳家轉向支持市場派，將與林文淵陣營結盟，吳乃仁直言，「沒有這回事」，孫林兩邊他都不偏袒，他的立場就是「中立」；吳乃仁還說，有些朋友想買股票支持他選任董監事，都被他嚴詞謝絕了。

至於兒女們的動向，吳乃仁說，女兒吳怡青卸任（現任台苯董事長）後，可能先休息一陣子，兒子吳怡翰（現任台苯董事）一向熱愛健身房事業，現在積極籌備開第三家分店。

吳乃仁本身爭議多，子女吳怡青、吳怡翰才剛被報導，女兒吳怡青年薪約1500萬元，兒子吳怡翰董事酬勞約285.8萬元，兒女2年台苯任期下來，估計領走超過3500萬元，就連吳乃仁的妻子詹彩虹也擔任顧問一職，遭網友不斷砲轟。

(中時電子報)