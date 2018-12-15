民進黨台南市議長選戰續掀茶壺風暴 地方里長揚言集體退黨

2018年12月15日 17:16 中時 程炳璋

民進黨台南市議會正、副議長之爭續掀茶壺內風暴，民進黨台南市議會黨團13日在郭信良率眾退席下，正、副議長候選人由邱莉莉與郭清華以過半數支持出線，卻有地方里長不滿選舉過程不公，揚言集體退黨，邱莉莉15日強調選舉經跨派系過半數支持，呼籲黨內團結爭取正、副議長的最後勝選。

民進黨台南市議會黨團13日在部分成員退席抗議下，選出邱莉莉與郭清華擔任正、副議長候選人，但茶壺內風暴並未就此停息，先是有網友在PTT上PO文攻擊選出的副議長候選人有黑歷史，接著支持郭信良的安南區黨籍里長們，怒批選舉不公，揚言集體退黨。

擔心紛爭分裂團結，邱莉莉15日站上火線，發出聲明稿強調議長選舉過程中拿下的15票，來自跨派系黨團成員自主意志投下的同意票，代表認同自己議會打拼20年來建立的問政形象，承諾未來會當全民議長。

邱莉莉在前台南市長賴清德北上擔任行政院長的1年多來，接下黨團總召職務，負責折衝協調府會關。她表示，議員選舉期間，她不分派系為黨籍議員候選人站台助選，才會獲取同志願意支持競選議長。

面對外界聲浪，邱莉莉表示，台南市議會民進黨團4年前就是因為分裂跑票，將議長寶座拱手讓人，此時會更努力爭取黨團團結、乃至跨黨派議員的支持，不讓憾事再次重演。

(中時 )