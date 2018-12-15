立法打假新聞挨批 政院：不須泛政治化評論

2018年12月15日 17:16 中時 鄭舲

前行政院長張善政今在臉書批評民進黨透過立法打假新聞是為箝制不利自己資訊的傳佈，行政院政務委員羅秉成指出，張善政於2015年擔任行政院副院長時曾表示，「中國將台灣當網攻試驗場」，顯示張善政也早已瞭解到問題的嚴重性，而這樣的問題至今仍然存在，並且隨著網路科技的發展越發嚴重，代表政府不得不嚴肅面對假訊息，以避免民主法治社會受到無可回復的傷害。

羅秉成強調，本次政院所提出的防制假訊息作為，聚焦核安、食安、災防等議題，多是民眾所關心重大議題，完全無涉政黨、沒有色彩，更不需要提出泛政治化的評論與指控。

羅秉成指出，世界各國也同時面臨相同問題，遭受假訊息嚴重危害的歐美國家，在發現科技對於假訊息的防制有其限制後，也紛紛立法、修法因應。張善政所提到的「透過立法絕對是最笨的作法」一節，不僅已與國際作為脫節，恐怕也過度看好科技所能夠達成的效果。因此行政院在防制假訊息的策略上，採取法制與科技並重，如此才能有效抑制假訊息的危害擴散。

另外，有媒體也對政院日前院會所提出的草案有所質疑，羅秉成表示，行政院13日所通過的《災防法》第41條草案規定，「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金」；「致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑」；「因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑」，這樣的規範模式是參照現行《民用航空法》第105條規定，對於散播謠言或不實訊息的違法情節，是依層次訂出不同的法律效果，並不是「只要散播謠言就會被判處無期徒刑」，部分媒體斷章取義，已對該規範文字有嚴重的誤解。

羅秉成表示，由於災害在實體空間的影響範圍極大，尤其在人群擁嚷處或密閉空間中更是如此，有時甚至有通訊軟體無法即時聯繫的情形。例如，在跨年倒數的活動中，若有心人士刻意散播樓塌、火災有爆裂物的情形，導致群眾集體驚慌逃生，在搶快的情形下若有民眾因推擠、踩踏，便非常有可能發生死亡意外，這也是政府參考民用航空法增訂此條文的目的所在。

(中時 )