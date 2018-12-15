花蓮黑牌保母忙家務 托育女嬰噎死判賠百萬

2018年12月15日 17:46 中時 張祈

花蓮一對「黑牌保母」呂姓、張姓母女，4年前共同照顧一名9個月大的張姓女嬰，餵食完副食品後兩人各自整理家務，疏於照料女嬰狀況，導致無法即時發現女嬰遭嘔吐物噎死，花蓮高分院日前審理終結，依業務過失致死罪將母女倆各判1年、1年7個月有期徒刑，緩刑4年並各付給女嬰父母100萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，呂姓母女倆並未領有合格保母證照，也未申請居家式托育服務登記證書，4年前以1個月1萬4000元的價格，接案托育張姓女嬰，托育時間為早上8時至下午6時，只是托育未滿1個月，就因疏於照顧，導致女嬰遭嘔吐物噎死。

且事發當日女嬰母親曾交代小孩因感冒，有流鼻水、咳痰的症狀，叮嚀保母要多加留意，並交給保母自己準備的糊狀食品，中午保母們餵食後，便安撫女嬰入睡，母女倆各自料理家務，一個在外澆花，一個在內拖地，直到2個小時後，才發現女嬰眼神渙散、反應微弱，且嘔出副食品殘渣，緊急急救後送往慈濟醫院，當天下午宣告死亡。

經解剖認定女嬰為副食品殘渣吸入呼吸道，導致呼吸道堵塞窒息死亡，檢察官依業務過失致死罪提起公訴，地方法院去年審判母女分別2年、1年6個月有期徒刑，兩人不服判決再上訴，花蓮高分院日前審理終結，依業務過失致死罪將母女倆各判1年、1年7個月有期徒刑，緩刑4年並各付給女嬰父母100萬元，全案仍可上訴。

(中時 )