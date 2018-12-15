公投投假的嗎？王明鉅批小英：用形容詞處理能源問題

圖為彰濱工業區的外海離岸風電設施。（資料照片 吳敏菁攝）

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中時電子報
/綜合報導
圖為彰化縣大城鄉台61線旁空地遭棄置大量廢棄太陽能板引發熱議。（資料照片 鐘武達攝）

有關台灣能源政策的三項公投過關後，政策是否調整，仍處於混沌不明的狀態，擁核人士擔心公投白忙一場。總統蔡英文昨又重申，尊重公投結果，但非核目標不變。對此，台大醫學院教授王明鉅十分無奈，他一連丟出8個問題，請求總統說清楚講明白，處理能源問題不要再用形容詞了。

針對台灣面臨的能源困境，王明鉅今(15)在臉書上提出8個質疑，請蔡英文簡單告訴全國民眾，不要只用形容詞處理能源問題。在電業法被廢除之後，經濟部長沈榮津仍在拖延時間，不願對這些問題表態。他質疑蔡英文，口中說尊重公投民意，這是真的嗎？還是口中說尊重民意，但是能源政策的作法一切照舊呢？以下是王明鉅點出的8個問題，蔡英文有必要就此清楚表態釐清。

問題一：

到底核一、核二、核三到底要不要延役？ 核四到底要不要一號機重啟、二號機續建？

問題二：

到底中電要不要繼續北送？到底什麼時候才能不北送？為什麼北部明明就有核一、二、四三個電廠也不延役，夏天一定要中電每天北送300萬瓩呢？台積電的3奈米廠，可不可以不靠興達燃煤電廠來供應它所需要的88萬瓩用電？

問題三：

大潭電廠仍要變成只靠一座高壓電塔輸電的世界第一大也是第一脆弱的天然氣電廠呢？

問題四：

台灣真的要把全國一半的電力，全靠幾乎每天都要有船進港補充的液化天然氣來發電嗎？

問題五：

台灣真要用太陽光電板鋪滿一整個台北市面積，所以連公墓、埤塘都不放過嗎？未來至少會出現100萬噸重發不了電的太陽光電板，要如何處理或掩埋？

問題六：

台灣不是有全世界最好的風場嗎？怎麼我們為了離岸風電就是要花上比越南的每度3.1元，還要貴上2.7元的價格，要多花上幾千億去買離岸風電？

問題七：

在沒風沒太陽的夏日午后直到晚上十點，就要靠火力全開狂燃煤狂燃氣來發電嗎？

問題八：

台灣真的光是為了買電，就要多花上至少2兆元嗎？光是電費全國民眾與企業每年就要多花2000億元以上，而且連續20年。這是台灣把錢用在刀口上的最好作法嗎？

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

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