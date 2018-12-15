台大校花甘為李敖生女無名份 若時光倒流…不願再遇他

李敖與女兒李文合影。(本報系資料照)

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中時電子報

知名作家李敖生前文采過人，情史更是豐富，不只與大美人胡因夢有過一段婚姻，婚前號稱「台大校花」女友王志勤也未婚為他產下一女李文。只是王志勤日前接受媒體專訪，被問起若能重回50年前，是否希望遇到李敖，她笑回：「不要了吧。」

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李敖與王尚勤同居過，兩人濃情密意時，王尚勤更未婚產下女兒，據蘋果日報報導，王尚勤坦言曾想跟李敖結婚，但心知他對婚姻抗拒，李敖也曾用「可能會坐牢」為由推託，讓王尚勤選擇赴美留學，豈料去了美國沒多久，就發現自己懷孕了。

當時她著急打給李敖，李敖考慮到她一個人在異鄉求學，希望她墮胎，但當時在美國墮胎是違法的，加上密醫手術風險大，最後王尚勤決定生下來，李敖也同意了。

王尚勤更感嘆李敖其實在這方面非常負責，因為在她待產期間，李敖每2周就會寄500美金給她當生活費，還會寫信給她。同時王尚勤也直言抗拒婚姻的李敖後來會與胡因夢結婚讓她很意外，但李敖與胡因夢離婚就不意外了，因為她曾與胡因夢美國吃過飯，認為對方與李敖不適合。

王尚勤曾與李敖同居2年，並未婚生下女兒李文，她過去曾透露戀愛中的李敖很專情、投入，也和一般的男孩不一樣，成熟又細心，「不要你講就可以猜到你要什麼。」只是後來最終因李敖對婚姻的抗拒，導致與王尚勤的戀情走上分手結局。

另外據蘋果日報報導，王尚勤日前赴北京拍賣她與李敖信件7封，共拍出17萬2500元人民幣。

(中時電子報)

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