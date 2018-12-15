臉書網拍詐騙又一樁 酷炫鞋款買一送一工程師上當

警方提醒假網拍真詐騙常用手法。(林郁平翻攝)

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中時

新北市一名廖姓工程師，在臉書網拍公社看到有賣家在社團中PO文：「鞋子店面不做了，出清喔，全部半價，前10名留言下訂免費送一雙」等字眼，於是與賣家聯繫。

賣家私下主動加廖男LINE，並稱現有買一送一活動，廖男可以2780元的價格挑選兩雙喜歡的鞋子，以貨到付款方式寄至鄰近的便利商店。廖男不疑有他欣然至便利商店取貨，拆封後發現鞋子的樣式與尺碼與他當初要購買的完全不符，但賣家已完全聯繫不上，才驚覺自己遇到詐騙。

刑事局表示，臉書詐騙手法琳瑯滿目，例如刊登臉書贊助廣告，以文案營造情境、藝人推薦或明星商品限時出清等包裝吸引網友，再以假帳號製造正評及貨到付款、可面交等方式蒙騙消費者；或是盜用民眾私人帳號貼文或私訊該帳號的親友，誘導被害人加LINE私下交易以詐取財物；或在臉書設立假帳號，在各類社團、粉絲團、個人專頁或聊天室貼文商品低價出售廣告，使民眾一不小心就誤信遭詐。

刑事局呼籲，民眾平時應即培養正確的防詐觀念，在網購時注意商品價格是否與市面行情相差太大，切勿貪小便宜、因小失大。選擇信譽良好並有安全交易機制的網路電商平臺，但也要留心賣家正評也是可以偽造的。此外，避免透過社群網站或手機通訊軟體（APP）私下進行交易，過濾收到的每一則訊息，包含親友的帳號也有可能遭盜用。最後，凡事先求證，遇有狀況可隨時撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )

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