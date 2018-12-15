青埔公益野餐日 準縣長張麗善結合企業做公益

2018年12月15日 17:41 中時 張朝欣

雲林縣青埔教育基金會15日舉辦「青愛的，野來做公益」活動，由青埔教育基金會董事長張嘉郡、準雲林縣長張麗善等人邀請家扶小朋友共同野餐，並由企業捐助奶粉等生活物資給弱勢家庭，結合企業與慈善團體共同關心弱勢孩子。

「青愛的，野來做公益」活動在斗六市行啟紀念館舉行，特地請來小朋友心目中的大明星YOYO家族「太陽哥哥」，帶著大家一起歡樂搖擺，並安排「氣球魔法師」製作可愛的卡通造型汽球，讓雲林家扶中心小朋友歡度美好周末。

青埔教育基金會在現場贈送野餐墊、牛奶及PIZZA，吸引300多名民眾參與，民眾表示行啟紀念館前大片草地廣場是野餐勝地，假日常帶全家來此席地而坐聽音樂、遛寵物，希望日後能繼續舉辦類似活動，鼓勵大家多到戶外走走。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，看見小朋友的笑容就是最大的滿足，希望藉著這場戶外野餐活動，讓平時為生活打拚、努力克服困境的家庭增加親子互動，未來基金會將持續關懷弱勢，讓他們擁有轉變生命、改變未來的機會。

準雲林縣長張麗善感謝企業對於公益活動的支持，強調她上任後將積極為弱勢家庭爭取更多權益，同時加強社會福利，包括生育津貼最高1萬5000元、現行祖孫托育補助延長到3歲、就近單一窗口辦理托育及長照醫療業務等，打造幸福快樂的雲林縣。

(中時 )