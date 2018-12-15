影》行銷高麗菜 斗六市舉辦千人泡菜嘉年華

行銷高麗菜 斗六市舉辦千人泡菜嘉年華
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斗六市長謝淑亞（右一）、準雲林縣長張麗善（右二），製作泡菜行銷高麗菜。（張朝欣攝）

近日高麗菜因供過於求價格不佳，斗六市公所為幫助菜農採購1300顆高麗菜，15日舉辦「千人泡菜嘉年華」活動，由美食老師教導大家製作美味又能長時間保存的泡菜，同時推廣「最低食物里程」環保概念，鼓勵民眾購買當季在地食材。

「千人泡菜嘉年華」15日在斗六公園登場，由斗六市公所與斗六市社區營造中心共同舉辦，透過在地13個社區向農民採購1300顆高麗菜，每顆保證採購價12元，藉此幫助農民行銷高麗菜，解決產量過剩問題。

準雲林縣長張麗善到現場與民眾一起製作泡菜，她表示雲林的高麗菜產量多，高麗菜是營養價值很高的蔬菜，除了泡菜外還能做成高麗菜捲、高麗菜飯與水餃等，多學1種料理方法就能幫助農民，希望大家一起將高麗菜料理分享出去行銷雲林。

張麗善指出，政府就是要想辦法幫助農民解決問題，邀請企業團購高麗菜是很好的方法，最近已有新北市、秀泰影城、炳翰、東徽、明徽等企業共襄盛舉，並帶動各界人士購買高麗菜送愛心，讓雲林農民感受社會滿滿的溫暖。

斗六市長謝淑亞說，擔任斗六市長近7年，了解斗六有許多優質農產品，除了斗六3寶文旦、絲瓜、茂谷柑外，還有木瓜、火龍果與栗子南瓜等，也有不少高麗菜田，希望大家一起來「吃當地，吃當季」，不但環保健康還能幫助農友，一舉三得。

(中時 )

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