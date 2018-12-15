海峽兩岸•粵港澳大灣區國際音樂節 廣州登場

2018年12月15日 17:40 旺報 潘維庭

為加強海峽兩岸文化交流，推進大灣區音樂產業發展，實現「以文帶旅」，助力粵港澳大灣區建設，首屆「海峽兩岸•粵港澳大灣區國際音樂節」於12月14至16日在廣州舉行。

舉辦本次活動是貫徹落實惠台政策的應時之舉，本屆音樂節旨在積極推動海峽兩岸及粵港澳青年音樂人的交流與合作，打造大灣區核心文化名片，打造南沙自貿區國際音樂基地城市名片，打造海峽兩岸文化交流的國家名片，彙聚全球華人音樂菁英，傳播中華文化精華，使音樂節成為連結全球華人的橋梁和紐帶，為中華民族偉大復興添磚加瓦。

音樂節由中華中山文化交流協會、中國文化管理協會演藝工作委員會主辦，廣東孫中山研究學會、南沙文化發展中心、廣州孫中山研究學會、海峽兩岸青年創新大聯盟、中民青創（廣州）國際文化產業發展有限責任公司、天將聚星文化傳播（北京）有限公司、TCL公益基金會承辦。

本次演出者齊聚音樂藝術家，關牧村將演唱《打起手鼓唱起歌》和《吐魯番的葡萄熟了》，楊品驊帶來台灣原住民特色歌曲，台灣新生代歌手李建軒也將登台獻唱。

受邀的台灣嘉賓方面，包括台灣各界有關人士，台灣青年聯合會、台灣中華傑出青年交流促進會等相關領導。其他嘉賓還包括民革青年黨員代表，國內樂團、大陸青年文化界菁英，香港、澳門、台灣青年樂團及青創、文化、金融、法律、農業、科技等各界青年代表人士。

(旺報 )