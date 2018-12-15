愛上原民文化 正妹繪製噶哈巫族過年習俗繪本

2018年12月15日 17:43 中時 廖肇祥

翁勤雯以生動的筆觸，詳實的訪調，出版噶哈巫族過年故事繪本，圖為族人為她妝點頭飾。（廖肇祥攝）

噶哈巫長老潘德興高齡96歲，翁勤雯向他考究噶哈巫過年的習俗，完成了生動的繪本。（廖肇祥攝）

24歲的漫畫家翁勤雯雖然不是原住民，但熱愛原民相關文化，3年前他接觸了埔里四庄噶哈巫族語與織布課程，開始展開了訪調之旅，甚至以自身漫畫的專長出版了「阿公來講噶哈巫過年的故事」繪本，筆觸生動、考究詳實，很具教育價值。

翁勤雯來自魚池鄉，自小喜歡畫畫，靠著自學，漫畫有自身獨特的風格，弟弟也喜歡原住民文化，甚至成了工藝師，3年前他來到了埔里鎮守城新公廳，向潘永歷長老學習噶哈巫語，發現了新世界，在族人的引導下，認識噶哈巫的織布及生活哲學，開始投入噶哈巫文化的踏查。

在中研院研究員的引導與建議下，翁勤雯想要以自身繪畫的專長，為噶哈巫獨特的過年習俗留下記錄，她與夥伴花了一年半的時間，邀請高齡96歲的潘德興長老述說噶哈巫過年的習俗與故事，潘長老因高齡經常感到疲累，翁勤雯趁他睡著前記錄母語，並對照老照片、台大人類學博物館的收藏品，以生動的筆觸，重現近百年前噶哈巫族過年的場景。

繪本按照傳統噶哈巫族過年前打獵、釀酒、做醃肉、抓大魚、抓大豬、做粿、祭祖、敲鑼報喜、走鏢、牽田的程序，仔細考究過往的自然山川生活場景、服飾、工藝及民族植物，細膩的紀錄過往的情境氣氛，難得的是繪本文字噶哈巫拼音及中文對照，繪本末頁提供詞彙索引表，讓任何人都能無門檻的認識噶哈巫過年的習俗與相關單字。

翁勤雯表示，這本繪本大部分時間花在考究上，部分圖像因與長老過年印象有落差而重繪，經過反覆考證，終於完成了這本著作，希望能對噶哈巫傳承習俗文化有所幫助。

(中時 )