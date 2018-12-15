不滿小狗被顧死 臉書罵人不起訴

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周姓民眾不滿友人付費託「台灣浪浪驛站動物緊急救援協會」照顧卻被咬死，連續在臉書發文批評該協會「騙很大、賺很多」，被協會的李姓園長等人控告加重誹謗，不過，台北地檢署偵查後，認為周姓民眾言論並非捏造，且募款照顧流浪動物屬可受公評事項，因此依罪證不足將周某不起訴處分。

周姓民眾的盧姓友人以每月5000元的代價，自2015年12月寄養在台灣浪浪驛站的前身浪浪驛站，不料狗兒在2015年12月被驛站內其他狗兒攻擊咬死。周某於是自2017年9月開始，在自己的臉書及藝人蕭敬騰臉書公開留言「賴XX騙很大、賺很多」及「腦殘的再捐款給賴XX啊！助紂為虐…騙很大賺很大」等語，驛站的賴姓創辦人認為周某言論貶損驛站及其名譽，提告加重誹謗。

不過，北檢開庭時被告辯稱對流浪動物無償付出多年，友人的狗兒很可憐，被活活咬死，為避免狗兒含冤慘死事件日後發生在其他不知情飼主身上造成更多遺憾，所以才把事實在臉書公開提醒狗友。

檢方調查，周某友人的狗兒確在浪浪驛站遭攻擊咬死，而且賴姓創辦人確有以浪浪驛站之名募款，還有企業家捐款33萬餘元，當時驛站內有70隻狗兒等事實，認定周某所言並非憑空捏造，賴姓創辦人從事流浪狗收容工作，向社會大眾募款，是公眾所關注的議題，應屬可受公評事項，即使被告用語較為尖酸刻薄，也不能認被告有誹謗方犯意，是非曲真閱讀者客觀上自有評斷能力，認定罪證不足，將周某不起訴。

(中時 )

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