MLB》自由球員最大咖 馬恰多被爆最想去「邪惡帝國」

2018年12月15日 17:54 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

目前自由球員市場最大咖球星馬恰多（Manny Machado）今天（15日）傳出加盟洋基有譜？球評波登（Jim Bowden）爆料道，洋基是馬恰多的第一志願。

馬恰多與「強打少年」哈波(Bryce Harper)是今年自由球員市場最受矚目的兩大球星，洋基日前已公開表示對哈波沒興趣，比起哈波，他們更有可能尋求馬恰多的加盟。

不過馬恰多目前並未對未來動向表態，但他下週將會與6支球隊會面，除了洋基、費城人與白襪，另外還有3支沒有浮上檯面的球隊。

「馬恰多的第一選擇是洋基。」曾擔任大聯盟總管、現任球評的波登（Jim Bowden）爆料說道，「所以如果洋基願意與馬恰多談，並且在經濟上滿足他的需求，洋基將會是得到馬恰多的球隊。」

洋基有足夠的資源追求馬恰多，且游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）又因右肘動韌帶置換手術，最快得明年6月才能復出，洋基在游擊大關顯然需要補強，加上洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）球季尾聲時也曾談論追求馬恰多這件事。

綜合以上條件來看，洋基可能是最有機會得到馬恰多的球隊，不過，馬恰多能想像自己穿上洋基球衣的畫面嗎，或許同樣的問題也能放在洋基身上，他們想看到這個畫面嗎？

(中時電子報)