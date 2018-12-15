《中時晚間快報》柯綠破局後開鍘陳景峻 柯文哲：民進黨誰說的算

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綜合報導

◎柯綠破局後開鍘陳景峻 柯文哲：民進黨誰說的算

民進黨籍台北市副市長陳景峻，選舉期間因幫市長柯文哲站台，民進黨新北市黨部昨認定違反黨紀，將送黨中央評委會開除陳黨籍。對此，台北市長柯文哲今出席活動受訪表示，綠柯說要合作，卻有很多不友善行為，柯呼籲，選舉結束應該放下。

◎入冬首波冷氣團明報到 低溫持續到下周三

氣象局表示，今日白天因東北季風減弱，各地溫度回升，北部及宜花的高溫約21到24℃，中南部及台東約25到28℃，感覺溫暖舒適，明天上午還會再增溫，但下半天起，入冬以來第一波大陸冷氣團南下，預計影響至下周三（19日）清晨，北部及東北部天氣再度轉冷，其他地區早晚也比較冷。

◎北京嘗苦頭 放棄加徵關稅 川普：陸美很快達成協議

美國總統川普14日表示，美國和中國大陸可能很快就會達成一項重大且非常全面的協議。他說，北京決定放棄對美製汽車和組件加徵關稅，反映中方已因美國發動貿易戰嘗到苦頭。

◎JJ美聲合唱金鐘國 登韓國熱搜榜首

2018 MAMA音樂頒獎典禮14日在香港舉行，林俊傑（JJ）首次參與盛會，獲頒2018年度最佳華語歌手獎項，並受邀擔任表演嘉賓，JJ除了個人表演〈偉大的渺小〉及〈不為誰而作的歌〉，也與金鐘國合唱〈恨幸福來過〉，讓現場萬名觀眾大飽耳福、掌聲如雷，演出結束後，JJ立即以此段表演登上韓國實時熱搜第一名。

(中時電子報)

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