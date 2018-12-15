五星級飯店比狂 10萬顆水晶打造台南最貴耶誕樹 價值上百萬

2018年12月15日 18:09 中時 程炳璋

耶誕節前夕，到處都在打造耶誕樹，台南市中西區一家5星級飯店與水晶代理業者合作，在1樓打聽打造一株用10萬顆水晶貼成的晶鑽許願樹，請業者花費數百小時才完工，價值上百萬的水晶許願樹堪稱台南最貴耶誕樹，業者搭配超狂獎品吸引遊客入住。

耶誕樹比高比掛飾不稀奇，台南1家5星級飯店霸氣比奢華，飯店與施華洛世奇水晶業者合作，在大廳打造一顆高360公分的晶鑽許願樹，樹體由白金架構，表面貼上10萬顆水晶，耗時數百小時，整顆樹閃亮動人，價值高達上百萬。

飯店業者將展出這顆樹直到1月15日，並為了金豬年到來，推出「豬」、「樹」如意鑽好康活動，除了許願樹，還有排灣族的山豬藝術裝置。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，消費者從1月1日起至2月8日在飯店餐飲消費滿2000元或者住房房價滿3600元，可獲1張序號券，飯店則在大年初一至初五期間，每天抽出50個幸運兒獲取250項獎品。

業者大獎包括「北漂遊玩去」獎為三天兩夜各在台北晶華與礁捷絲旅雙住宿一晚，搭配高鐵單程券2張。另外「南漂輕旅行」包含台南晶英酒店雙人套房與牛小排火鍋吃到飽，同樣附贈高鐵單程雙人車票。驚喜獎為台南香港來回機票一張。

李靖文表示，250種獎品樣樣夠狂，要讓中獎遊客有值回票價的感受。

(中時 )