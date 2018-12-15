五星級飯店比狂 10萬顆水晶打造台南最貴耶誕樹 價值上百萬

台南晶英酒店總經理李靖文（中）與水晶業者（右）在晶鑽許願樹下合影。（程炳璋攝）

友善列印
中時

耶誕節前夕，到處都在打造耶誕樹，台南市中西區一家5星級飯店與水晶代理業者合作，在1樓打聽打造一株用10萬顆水晶貼成的晶鑽許願樹，請業者花費數百小時才完工，價值上百萬的水晶許願樹堪稱台南最貴耶誕樹，業者搭配超狂獎品吸引遊客入住。

耶誕樹比高比掛飾不稀奇，台南1家5星級飯店霸氣比奢華，飯店與施華洛世奇水晶業者合作，在大廳打造一顆高360公分的晶鑽許願樹，樹體由白金架構，表面貼上10萬顆水晶，耗時數百小時，整顆樹閃亮動人，價值高達上百萬。

飯店業者將展出這顆樹直到1月15日，並為了金豬年到來，推出「豬」、「樹」如意鑽好康活動，除了許願樹，還有排灣族的山豬藝術裝置。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，消費者從1月1日起至2月8日在飯店餐飲消費滿2000元或者住房房價滿3600元，可獲1張序號券，飯店則在大年初一至初五期間，每天抽出50個幸運兒獲取250項獎品。

業者大獎包括「北漂遊玩去」獎為三天兩夜各在台北晶華與礁捷絲旅雙住宿一晚，搭配高鐵單程券2張。另外「南漂輕旅行」包含台南晶英酒店雙人套房與牛小排火鍋吃到飽，同樣附贈高鐵單程雙人車票。驚喜獎為台南香港來回機票一張。

李靖文表示，250種獎品樣樣夠狂，要讓中獎遊客有值回票價的感受。

(中時 )

台灣中油淨山健行 台中大坑步道5… 梅嶺客家美食試吃評選 梅香豆腐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。