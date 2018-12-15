梅嶺客家美食試吃評選 梅香豆腐獲人氣王

2018年12月15日 18:36 中時 劉秀芬

楠西梅嶺客家美食音樂節15日熱鬧登場，現場邀請7間地餐廳推出最具特色之客家創意料理試吃，讓遊客票選出客家美食人氣王。（劉秀芬攝）

由台南市政府民族事務委員會與楠西區公所合辦的「望梅知客─梅嶺客家美食音樂節」活動，15日上午熱鬧登場，活動吸引近500位市民朋友參加，7家在地餐廳也各推出特色客家創意料理讓遊客試吃評比，最後由文川梅仔雞餐廳的「梅香豆腐」獲得美食人氣王。

今日活動由台南市仁德國小「祥獅獻瑞慶中秋」客家獅表演拉開序幕，並請到客家星光幫熱鬧唱跳演出帶動氣氛，台南市南瀛客家文化協會的客家歌謠歌舞表演也讓現場客家朋友在親切熟悉的樂聲中一同唱和。

民族事務委員會主委汪志敏表示，梅嶺在早期有不少從苗栗客家庄來開墾的客家移民，仍保留部分客家文化特色，而梅嶺山水秀麗，孕育出豐美的農產品，尤其梅嶺產的梅子及醃梅製品遠近馳名，也希望藉此次活動，推廣台南在地客家美食，並帶動當地觀光發展。

本次活動最為大小朋友引頸期盼的，就是7家在地餐廳提供的客家創意料理美食試吃，活動一開始就排起長長人龍，大家也把各餐廳提供美食帶回座位區細細品嘗評比，最後由文川梅仔雞的梅香豆腐獲得美食人氣王。

此次參與活動的餐廳各有特色，主辦單位也頒發福來梅仔雞「薑黃雞」最佳客家特色獎、天香園餐廳「梅香肥腸」最佳客家味緒獎、二層坪梅仔雞「梅子雞」最佳客家創意獎、大眾餐飲「刈菜雞」最佳客家賣相、梅嶺梅仔雞第一家「蜜汁梅子雞」最佳客家潛力、楓采榆庭園餐廳「咖啡雞」最佳客家廚藝獎。

(中時 )