建準慈善基金會下營區行善 發放物資及勵志書

財團法人建準慈善基金會積極投入社會公益，15日於下營區舉辦勵志關懷活動，發放健康米、結緣金及勵志書「了凡四訓語解精編」。（建準慈善基金會提供）

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建準電機董事長洪銀樹（左二）每年都回到故鄉下營舉辦勵志關懷活動，下營區長姜家彬（左）特頒發感謝狀。

高雄市財團法人建準慈善基金會15日來到下營區義興堂，與下營區公所合辦勵志關懷活動，捐助中低收入戶及經濟弱勢家庭健康米、結緣金及一本勵志書「了凡四訓語解精編」，希望藉由了凡四訓來改變命運，對任何遭遇均能正向思考、積極面對，而使人生如意，家庭幸福美滿。

建準電機成立於1980年，董事長洪銀樹與夫人洪陳富英胼手胝足勤奮耕耘，從無到有成為股票上市公司。2007年財團法人建準慈善基金會成立，積極投入社會公益、急難救助，主動幫助社會上弱勢和家庭度過難關，2011年開始展開勵志關懷活動，並鼓勵建準公司同仁偕眷屬一同投入慈善。

建準慈善基金會多年來舉辦慈善勵志關懷活動不間斷，每年6個鄉鎮區，走過屏東、高雄、台南、嘉義、雲林30多個鄉鎮，而下營區是建準董事長洪銀樹故鄉，也是基金會每年必捐助地區，洪銀樹每年必定回來關懷鄉親，到場關切發放情形。

建準董事長洪銀樹出身貧苦，自幼受人扶助點滴在心，發願有能力的話要回饋社會，自2011年開始展開勵志關懷活動，至各鄉鎮發放健康米、結緣金及一本「了凡四訓」勵志書；活動取名為勵志關懷活動，並發送勵志書，意在勉勵鄉親，對任何遭遇均能正向思考、積極面對、改變命運。

(中時 )

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