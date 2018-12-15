《玉糖那麼甜》特展 重現玉井糖廠百年史

2018年12月15日 18:41 中時 劉秀芬

文化局表示，此次展覽特別邀請了多位糖廠退休員工及其眷屬參與工作坊，挖掘出許多珍貴老相片。（劉秀芬攝）

台南市文化局15日起於噍吧哖事件紀念園區推出「玉糖那麼甜」玉井糖廠百年記憶特展，歷時兩個月結合在地居民、退休員工及其眷屬之訪談調查，展出當地人文風情與糖廠故事，邀民眾一起來探尋玉井的繁華年代。

玉井糖廠的歷史最早可追溯至明治39年（1906年），期間歷經噍吧哖事件，但糖廠運作並無間斷；戰後由台灣糖業公司第一分公司擴大營運，成為台南山城最熱鬧的區域之一，直至1995年玉井糖廠關廠，2015年才由文化局於玉井糖廠舊址成立「噍吧哖事件紀念園區」。

文化局表示，本次展覽為期一年，是玉井糖廠首次透過系統性的史料爬梳和田野調查，建構屬於玉井糖廠專屬記憶。「玉糖那麼甜」的主題設定，源自於人類記憶中美好的部分較容易被強化，如同與糖相遇時會激發出「甜」的味覺般。

展覽特別邀請了多位糖廠退休員工及其眷屬參與工作坊，透過空間識別、實地踏查與往事分享來採集個體記憶，另外再配合口述訪談紀錄，構築成玉井糖廠百年歷史的展示內容。

在參與成員的描繪下，玉井糖廠各種記憶樣貌，透過展覽組成共構，民眾來到園區雖已不見過往情境建物，但藉由地圖、年表與影像，仍可感受到當年地方產業生活的餘溫，以及山城居民樂觀惜福、念舊愛物的生活態度。

(中時 )