石虎彩雕超級cute 特生「與你相遇．森里川海特展」登場

農委會特生中心「與你相遇-森、里、川、海」展場中，石虎的彩繪雕像最吸睛。（沈揮勝攝）

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特生中心舉辦「與你相遇-森、里、川、海」特展，落實里山倡議，從幼兒教育扎根。（沈揮勝攝）
解說老師導覽，教育環境永續觀念。（沈揮勝攝）
貴賓書寫祈福與心願卡片，拋磚引玉引導遊客、親子填寫。將精選經典語錄，出版紀念手冊。（沈揮勝攝）
開幕活動中，集集鎮托幼兒表演精彩。（沈揮勝攝）
展示主櫥窗，石虎造型超可愛。（沈揮勝攝）
展場中，小石虎「偷窺」，造型生動有趣。（沈揮勝攝）
開幕活動邀來街頭藝人助興。（沈揮勝攝）
20個展示攤位，現場熱鬧。（沈揮勝攝）
解說老師引導親子認識生態保育。（沈揮勝攝）

子曰：「里仁為美。」；2010年全球生物多樣性會議，決議通過「里山倡議」，即強調村里周山環境，人與生物的互動以及自然和諧共生的願景，與2500年前孔子的真知灼見不謀而合。農委會特生中心「與你相遇–森、里、川、海特展」15日登場，內容豐富多元具教育性，頗值細賞。

行政院農委會特有生物研究保育中心主任楊嘉棟指出，台灣為多山之島，山脈與丘陵占全島面積約7成，從森林到海洋，蘊含著豐富動植物資源。

這些生物與環境地貌，跟人類居住的村里聚落相當接近，或是說人們的田產房舍，就是環境的一部分，人們為了食衣住行，往往會危害到與自己生活在同一個空間、或是鄰近空間其他生物的生存權。

譬如農藥、化肥、殺草劑或滅鼠藥，給人們自己、也為各種動物製造食安問題，將直接或間接造成昆蟲、鳥類或哺乳類動物死亡、甚至滅種。

如何推展「農田即棲地」的概念、營造友善環境、永續先民智慧，連結森林、淺山、平原、濕地、海岸等各種生態棲地，提升生物多樣性的涵養力，將森、里、川、海構築成為國土生物安全網，值得思索與探討。

這次展出，主辦單位特地邀請集集地區知名藝術創作者施守真，以立體彩繪打造6件石虎圓雕，其神韻討喜、姿態各異，備受歡迎。施守真說，石虎生活領域，常在村里聚落附近，牠們就生活在人們身邊，只是多數人並未發現，用石虎來表達里山概念，最為恰當。

「與你相遇-森、里、川、海」特展開幕活動，由楊嘉棟主持，林務局保育組長夏榮生、國發會專門委員蔡志雄、國史館台灣文獻館主祕王希智，以及集集鎮長陳紀衡、縣議員陳昭煜等，上百貴賓到場。展期到明年5月底。

(中時 )

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