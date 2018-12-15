想了解原住民的藝術天賦 快去中正紀念堂看展

2018年12月15日 18:43 中時 廖德修

「2018 MAKAPAH美術獎」頒獎，圖為攝影類首獎。（圖／原民會提供）

第12屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽今頒獎。（圖／原民會提供）

「2018 MAKAPAH美術獎暨第12屆全國原住民族兒族童繪畫創作比賽」頒獎典禮今（15）日於中正紀念堂中正演藝廳舉行，得獎者作品於中正紀念堂一樓藝廊展至22日。

本屆「2018 MAKAPAH美術獎」共徵得1864件作品，攝影類作品多以補捉瞬間畫面呈現原住民族的傳統祭儀、親情與樂於分享的性格；繪畫類作品則透過神話、狩獵、傳統祭儀表述出原住民族各族之間緊密的情感，作品中充滿對於祖靈的尊重、對親友的思念。

攝影類首獎《原民的榮耀Proud of Indigenous》，以不多加修飾樸實的人物肖像構圖，呈現出鄒族勇士對於自身文化的驕傲與榮譽心。

貳獎《伊祭達道》，作者大膽的以近距離攝影，記錄下消失百年的太魯閣族「長耳棒」的樣貌，長耳棒早年作為部落識別及裝飾，亦可放入打獵所需小米、鹽，婦女則以放入針線配件以備不時之需。

參獎《全力以赴》，捕捉布農族射耳祭負重比賽，呈現出原住民小選手為爭奪冠軍，奮力向前堅毅不懈的神情，表現原住民族堅強的性格。

繪畫類首獎《山中話語》，以細膩技法描繪原住民族孩童的純真，畫面上的孩童赤著雙腳站立在山林間，似乎正在輕聲討論著待會兒要玩什麼遊戲？生動的神情將土地與原住民族間的連結刻畫入微。

貳獎《福爾摩沙的微笑》維妙維肖的繪製出原住民族少女的微笑，體現大方與純樸的樣貌。參獎《隱沒》，作品展現出因時代變遷，原住民族為求就業機會多數遷往都會區生活。畫面中慶典的舞蹈結合百貨公司櫥窗，營造出身處的環境與原生環境的差異，呼應的畫面值得省思。

「第12屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽」共徵得3056件，主題為「部落風情」，參賽的小朋友以自身觀察與理解家鄉文化的獨特性，將部落風情加以詮釋，把人、景、物與感情相連結，呈現出豐富且多樣風貌的畫作，相當引人入勝。

原民會表示，國立中正紀念堂1樓藝廊展示 「2018 MAKAPAH美術獎」65件得獎作品及「第12屆全國原住民族兒童繪畫創作比賽」特優作品80件得獎作品，歡迎大家前往參觀，欣賞原住民族文化。

(中時 )