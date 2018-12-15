劉啟祥故居修繕落成 對外開放濃濃藝文味

2018年12月15日 18:46 中時 莊曜聰

台南市文化局斥資2600萬，整修知名畫家劉啟祥故居，並成立「劉啟祥美術紀念館」，15日正式對外開放，故居內成為展覽空間，結合過往生活用品、花藝裝置，搭配劉啟祥的經典複製畫作展出。（莊曜聰攝）

畫室整修後將委外經營，提供輕食料理及咖啡。(莊曜聰攝)

台南市文化局斥資整修百年歷史的柳營劉啟祥故居，歷經2年時間終於修繕完成，故居以全新風貌呈現，打造為「劉啟祥美術紀念館」，15日舉行掛牌開幕儀式，即日起正式對外開放，未來將成為結合歷史及藝文風的新景點。

劉啟祥是台灣知名畫家，曾先後到日、法2地留學，是畫壇少數有此經驗的畫家，受野獸派、印象派畫風影響，專長油畫，日據時期作品就曾入選當時極具代表性的「台灣美術展覽會」，光復後則隱居高雄，培育在地藝術家，在美術史上有重要地位。

位於柳營中山西路上的劉啟祥故居是和風洋樓建築，名為頤樓，從起建日算起，今年正好滿100周年，是許多在地人的兒時回憶，但因閒置多年損壞嚴重，後代劉耿一求助市府，雖非法定文資古蹟，但極具歷史價值，因此市府決定出手協助，先以3年時間取得17位土地持有人同意，文化局再爭取經費修繕，終於重現昔日風采。

劉啟祥故居重獲新生，15日名人故居掛牌，也對外開放參觀，後代子孫及鄉親都到現場參與，故居成為「劉啟祥美術紀念館」，結合經典複製畫作、生活家具及花藝裝置，推出「期頤之樓、百年之春」特展，畫室則位外經營，提供輕食料理、咖啡，希望能吸引更多藝術愛好者及民眾前來，感受其人其事，並成為藝文觀光景點。

(中時 )