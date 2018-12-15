SBL》榜眼拖到第10場才打 三哥：都是國家隊的錯

今年選秀榜眼簡祐哲整整拖到第10場例行賽才打。(中華籃協提供)

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中時電子報
裕隆新洋將霍頓首次表現並不及格。(中華籃協提供)

遲遲等到本季第10場，今年選秀榜眼台啤簡祐哲終在15日生涯初登場，替補打了15分鐘，拿7分、2抄截，台啤也靠愛德狂轟25分，終場79比53橫掃裕隆納智捷，為何拖到這麼晚才登錄？台啤總教練周俊三說：「一切都是國家隊的錯！」

由於簡祐哲今年入選瓊斯盃中華白，以及雅加達亞運3對3男籃國手，加上入伍服補充役，國訓中心出營申請也出狀況，整整拖到11月初才跟台啤正式報到，所以才會拖到本季第10場，才總算獲得上場機會，周俊三的說法並無爭議。

「祐哲錯過太多時間了，所以到今天才讓他上場，我也不斷提醒與鼓勵著他，可是他的第1次投籃還是軟手了，看來還需時間調整，」周俊三說，「我想年輕球員該學習的是，不是去想自己能打幾分鐘，而是先從打2、3分鐘開始。」

因為打完前3節，台啤已取66比41大幅領先，所以周俊三放膽讓簡祐哲打滿末節10分鐘，在比賽即將結束之際，簡祐哲明顯在場上頻頻喘氣，看來就像快不行了，「先前我真的脫離球場太久了，整個體能都還要調整回來。」

「畢竟這是我在SBL第1次上場，難免有點緊張，我想自己需要修正的東西還很多，先前待在場下學習，也沒急著想要上場，真心感謝教練團與隊友的鼓勵。」簡祐哲說，一旁的周俊三連忙補充，「放心吧！等他頭髮長回來就準了。」

裕隆15日也在測試新洋將霍頓，但他上場19分鐘，只拿5分、3籃板，表現算是不及格，裕隆執行教練李啟億表示，不僅是霍頓，全隊今晚都在狀況外，「無論攻守都很失常，球隊重心不該放在老外身上，換洋將就是有這種問題。」

李啟億開玩笑表示，霍頓才領月薪2000美元，確實無法要求太多，「他當然不只2000美元，1萬美元以內才對，周四才到的他，只跟我們練過1次，不夠了解球隊特性，我們希望他先幫忙搶進攻籃板與打火鍋，今天確實沒做好。」

(中時電子報)

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