新竹縣辦茶花季 邀民眾假日來賞花

2018年12月15日 19:04 中時 邱立雅

專家指出，茶花的花朵偏中小型的香氣較足。（邱立雅攝）

茶花為新竹縣花，從50年前就有玩家開始栽培，至今已發展出千個品種，生產技術與產量全台名列前茅，但由於通路難以突破，目前僅在縣內舉辦茶花嘉年華活動，產銷無法合一，也讓玩賞茶花成為小眾活動，因此新竹縣政府15日舉辦「新竹縣茶花季活動」，希望讓民眾親近茶花的世界。

茶花位居「十大名花」之列，為新竹縣花，祕書長蔡榮光解釋，新竹縣早期多由茶產業撐起在地經濟，後來縣府徵選縣花時，思及茶產業的貢獻，於是將茶花作為縣花，也表飲水思源感恩之意。

茶花樹姿優美、花型多變，花期從10月到隔年3月，目前新竹縣內各鄉鎮都有栽種，尤以竹北、湖口與寶山為大宗，縣轄茶花班班員種植茶花生產技術全國數一數二，茶花品種有近千種，生產技術居冠，產量更是最大宗。

對於栽種端成效優異，銷售通路卻僅限玩家，市場難以做大，台北花木批發市場總經理范姜朝鐸指出，應要思考如何產銷合一，范姜朝鐸解釋，台北是最大消費去，但茶花多半又大又重難以搬運，抑或是茶產區距離台北較遠，若能克服搬運問題，將茶花運送到批發市場直接送到消費者面前，讓無論是玩家或是新手都能輕易接近茶花。

為推廣茶花，縣府彙整新埔、新豐、竹北、湖口、芎林、竹東、寶山及橫山等地茶花農共計21處私人茶花園區相關資訊，提供民眾來趟浪漫竹縣茶花遊，除開放茶花園供觀賞並提供茶花盆栽展售，讓民眾可以就近參訪茶花園，體驗茶花之美。

(中時 )