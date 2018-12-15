老蕭《魂囚西門》演心理師活見鬼

2018年12月15日 18:54 中時 洪秀瑛

老蕭新劇演心理師。（公視提供）

右為老蕭，左為郭碧婷。（公視提供）

謝盈萱。（公視提供）

蕭敬騰（老蕭）主演公視心理驚悚影集《魂囚西門》日前曝光首支預告片，劇中他飾演從美國歸來，在西門町執業卻撞鬼的心理師魏松言，意外開啟他為鬼魂做諮商之路，劇中除了要展現諮商專業，也有許多情感濃烈、痛苦崩潰的演出，角色極具挑戰性。

老蕭劇中演出心理師要展現諮商專業，也有施展催眠等橋段。他表示，心理醫師也是人，會有情緒，身邊有從事心理師的朋友，因此揣摩角色會儘可能推翻一般人對心理師的刻板印象，並從角色核心精神出發。老蕭劇中活見鬼之外也有感情戲，飾演他多年女友的是以電影《小時代》走紅的氣質女神郭碧婷。

預告片氣勢磅礡，集多位金鐘、金馬卡司，包括新科金馬影后謝盈萱，劇中她是一位被流氓鬼附身的珠寶店店長，另有金鐘迷你劇影帝藍葦華及拿過3次金鐘獎男配角的喜翔，他與藍飾演在黑道堂口親兄弟，卻因藍犯了幫規，讓喜翔不得不處置他，引發兩兄弟間的遺憾。《魂囚西門》明年2月16日首播。

《魂囚西門》由導演謝庭菡執導，製作團隊比照電影等級的設計與執行，企圖打造一齣高規格、具國際級質感的影集，全劇共6集。由蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華等人主演，沈海蓉、詹宛儒、藍雅芸、廖雅珺、朱約信、丁強共同演出，明年農曆年後2月16日起每週六晚間9點將在公視、公視+、中華電信MOD及Hami Video首播，國際影音平台Netflix後續播出。

(中時 )