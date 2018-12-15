扭轉「四爺」形象 高官政要拜讀二月河歷史小說

作家二月河。（本報資料照片）

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大陸知名作家二月河15日於凌晨因病過世，享壽73歲。二月河以「落霞三部曲」《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》最為著名，成為90年代不少人風靡研讀的作品。三部小說皆被翻拍為電視劇，其中《雍正皇帝》翻拍為《雍正王朝》，90年代引進台灣，引發熱潮，20年來在台灣重播多次，到去年都還在電視上播映。過世消息傳出，不少讀者紛紛在網路上表示哀悼。

據聞包含李登輝、宋楚瑜、辜振甫、辜濂松、郭台銘等，不少政商高層人士都是二月河的讀者。作家季季表示，「90年代時台灣許多企業高層都在風靡研讀二月河的帝王系列三書。他的作品考證非常詳細，對於人性的描寫更是非常深刻。我蠻尊敬他，對於寫作的執著，考證的細心，都是一個寫作者應該具備的基本功。」

二月河生於1945年，本名凌解放，出生於山西昔陽，13歲後移居河南安陽。他在40歲第一次提筆寫小說，以康熙為題材，做足考證和研究，耗時4年才完成，之後也陸續完成以雍正和乾隆時期的歷史小說。

其中《雍正皇帝》在1999年被《亞洲周刊》選入「20世紀中文小說一百強」 ，2000年時「美國中國書刊音像制品展覽會」組委會則授予二月河「最受海外讀者歡迎的中國作家獎」。2006年時，二月河版稅收入至少1200萬元人民幣，登上當年中國作家富豪榜第2名

最初將二月河作品引進台灣出版的巴比倫出版社負責人花逸文表示，二月河的文字有深度，故事曲折、符合人性，將政治人物的鬥爭寫得非常引人入勝，因此在朋友介紹下讀過後決定引進，1992年起在台灣陸續出版，加上後續電視劇帶動清史小說和戲劇熱潮，成為長銷書。

花逸文表示，「對台灣讀者而言，歷史教科書上看到的中國歷史，都是平面的敘述，像是清代哪個皇帝、哪一年，發生了什麼重大事件。但二月河的小說讓人身歷其境，迷人的不只政治鬥爭，他從宮中使用的器物、禮儀等細節都全方位了解，描寫帝王出巡時，也寫到當時的平民生活。讀他的書，就像是在讀一本非常有趣的中國文化百科全書。」

二月河的小說也扭轉大眾一般對雍正的印象。花逸文表示，以前知道的雍正就是殘酷，不留情面，為奪位不擇手段，「他寫出雍正人性的一面，在險惡的宮廷環境下為了求生、為了延續王朝，有很多迫不得已、必須這樣做的情況，雖然不一定完全合乎歷史考據，但以小說而言是很有說服力的。」

(中時 )

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