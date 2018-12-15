留級三次 沒念大學 他卻寫出500萬字清帝王小說

2014年，作家二月河以大陸全國人大代表身分談反腐，他說一個個「蒼蠅」和「老虎」的落馬，雖然看得人心驚肉跳，但也恢復了老百姓的信念，反腐倡廉還有很多工作要做。（新華社）

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中時

寫出超過500萬字歷史小說的二月河，曾經也是不愛上學的小孩。小學、初中、高中都留級，他在21歲才高中畢業，入伍從軍，但在父母的教育下喜愛閱讀，尤其喜歡《紅樓夢》。更是因為投入紅學研究，才進一步接觸清代歷史，萌生寫清帝王系列小說的想法。

至於系列作為何取名「落霞三部曲」，二月河則曾表示，康雍乾是中國封建王朝「迴光返照」時期，是最後一次輝煌，「落霞是最美的 ，但之後就是黑夜來臨」。

二月河因為紅學研究，受到陸紅學專家馮其庸賞識。他在1982年參加一場紅學研討會時，席間有學者感嘆沒有與康熙有關的文學作品，讓他決定埋首研究，花了4年時間，寫出160萬字的《康熙大帝》，引起轟動。至於筆名「二月河」的由來，則是因為認為本名「凌解放」太現代，跟描述300多年前歷史故事的小說不合，另取「二月河」為筆名，意思是「二月的黃河冰凌解凍，向下流奔放」。

曾經採訪二月河的作家季季表示，二月河的生活一天到晚就是考證、寫作，是一個認真的「寫作上班族」，生活上沒有特別的享受。巴比倫出版社負責人花逸文也表示，讀二月河的作品時，會驚訝於其中廣博的知識，「他收集資料下的公敷一定很深，有時真的很訝異，他怎麼會了解這麼多事情？」

花逸文表示，二月河為人非常溫和、體貼，很重視讀者。二月河也曾在2009年來台跟台灣讀者見面，表示讀者是上帝、是情人，作家不能盡說教，歷史小說是寫人情世故，必須深入瞭解當時社會文化全貌，否則「不知一斤韭菜多少 錢，騎自行車也能上月球！」

(中時 )

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