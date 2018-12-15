周興哲裸上身床照曝光 女主角只穿一條內褲！

2018年12月15日 19:00 中時 蔡琛儀

周興哲難得裸上半身。(索尼提供)

周興哲和外籍女模在MV中談情。(索尼提供)

周興哲在新歌〈Nobody But Me〉MV打破以往情歌王子的形象，女主角更找來長相酷似安海瑟威的外籍性感女模在床上拍親密戲，女方下半身只穿一條內褲，周興哲也首次鏡頭前裸上半身，難得秀出精實肌肉，任由女方手指在他背部游移，但他笑說：「房間裡有10個人盯著我們看，感覺好害羞！」

拍攝床戲時，導演臨時要求周興哲打赤膊上陣，周興哲因此獻出拍裸戲的第一次，「我高中常常跟一群男生死黨出去玩，天氣好的時候，我們會光著上身躺在草地上聽音樂、曬太陽，所以在我的成長過程中，打赤膊是很正常的事。」原本拍半裸戲被周遭人反對，但周興哲堅持：「希望這支MV可以讓大家看到一個『反差』的周興哲，如果可以呈現出更真實的一面，那我覺得脫這上衣是非常值得的！」

他此次也是初訪英國，聽到當地人的英文腔調，直呼：「有哈利波特的感覺！」他在MV裡飾演一位旅居倫敦的留學生，搭地鐵時被女主角搭訕，兩人進而發展感情。

周興哲透露，他曾跟一群朋友出去玩而被搭訕，但如果遇到喜歡的女生，他也敢主動去搭訕對方，他說：「我學生時期在美國讀書，當時個性比較被動，也因為被動受了滿多傷。所以回到台北後我告訴自己，如果真的對女生有好感，一定要讓對方知道！如果她不喜歡我就直接說，我就不用花4年去暗戀別人！」

(中時 )