盧廣仲奪視帝 龍劭華再批金鐘評審「呷賽」

2018年12月15日 19:14 中時 洪秀瑛

龍劭華和曾珮瑜15日出席主演的民視《雙城故事全紀錄》簽書會，向來有話直說的龍劭華又開砲了。他和盧廣仲合拍電視劇《花甲男孩轉大人》，盧廣仲今年拿金鐘雙料大獎，龍劭華今天說：「得新人獎已經很了不起，怎麼又來一個男主角？我困惑啊，我說這些評審都去吃大便啊。」

由於《雙城》導演葉天倫在現場提到不喜歡用素人演員，因為素人演員有些並非喜歡演戲，剛好遇到適合角色還拿獎，只好繼續演。現場有人提到盧廣仲，龍劭華說，「他得了獎，之後下一部戲，導演會說你是視帝，你戲怎麼演這麼爛？無形中也是害了他，有的導演會不好意思說，這不見得對他是好事」。

龍劭華7年前爭金鐘視帝敗給潘瑋柏，當時砲轟評審是「大便」，他今天強調氣噗噗的發言都不是針對年輕演員，而是不滿制度，並說若自己是盧廣仲，得到新人獎之後，「拿男主角的時候我會上去說『謝謝，這個獎從缺，我不夠資格拿到這個獎』，這樣就會讓人覺得很大度。」

龍劭華說，金鐘獎曾有一次找他當評審，但他拒絕的理由是「我沒資格」。隨後想到仔仔（周渝民）得視帝那年，他聽說第一輪其實是他的票最多，結果有評審說「仔仔也演得很好耶」，所以又重新投票，結果他和仔仔同票，不得不重新再投第3輪，結果變成仔仔勝出，講到這，他又搬出口頭禪說「你娘卡好」，隨後自嘲說「我還放不下」。

(中時 )