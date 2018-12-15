英脫歐協議已死？ 梅伊內閣分裂考慮二次公投

2018年12月15日 19:42 中時 王嘉源

歐盟領袖14日結束兩天峰會，英國首相梅伊尋求與歐盟再談判脫歐協議，卻仍空手而回。據《泰晤士報》14日報導，大多數英國政府閣員認為，梅伊的脫歐計劃已經胎死腹中，正商討其他替代方案，包括舉行第二次脫歐公投。

梅伊14日表示，將會繼續爭取歐盟提供更多「保障」，但報導指保守黨內閣意見仍然分裂，閣員下周將會向她施壓，提出反對意見。

《泰晤士報》報導，現時梅伊內閣閣員大致分為3批立場。第一批包括財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）和就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）等，他們認為，如果所有方案都行不通，會不情願地支持就脫歐舉行二次公投。

據香港東網15日引據報導，第二批則反對二次公投，當中包括環境大臣戈夫（Michael Gove）及內政大臣賈維德（Sajid Javid），而前者認為英國可參照「挪威模式」建立脫歐後的英歐關係。第三批立場更強硬，包括外相韓特（Jeremy Hunt），寧願冒險在無協議下「硬脫歐」。

梅伊上月公布脫歐協議後，因北愛爾蘭邊界問題的最後擔保方案激化國內矛盾，多名內閣成員先後離職抗議及施壓，梅伊最後一刻推遲草案國會表決，保守黨內的強硬脫歐派更對她發動不信任動議，她最終獲逾200名下議院保守黨議員支持，避過下台。

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）13日感嘆，儘管看到梅伊如此勤奮，談判卻幾乎沒有成果。他強調協議沒有重新談判的空間，下周將會公布無協議「硬脫歐」的歐盟應對方案。

(中時 )