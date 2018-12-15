劉濤哭到泣不成聲！悔太晚嫁豪門 原因令人淚崩

劉濤淚曝人生最大遺憾。(取自微博)

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中時電子報
中天新聞　演技突破　悍妻擰夫耳　劉濤演正宮鬥小三
劉濤在《軍師聯盟》是司馬懿的賢內助，現實生活中，她也在丈夫破產時，不惜復出演藝圈，一肩扛起家中生計。(本報系資料照)

大陸女星劉濤外型亮眼又擁有精湛演技，演出電視劇《瑯琊榜》、《羋月傳》、《歡樂頌》、《軍師聯盟》都在台灣掀起追劇潮，她的老公還是昔日的「京城四少」、富商王珂。而王珂近日在大陸節目《親愛的客棧》曝光了一段劉濤不為人知的小故事，不僅讓劉濤哭到泣不成聲，連螢幕前的觀眾也忍不住鼻酸落淚。

影/劉濤《親愛的客棧》淚訴人生最大遺憾

王珂在節目中突然拿出了一個劉濤外婆遺物的復刻版戒指要送給愛妻，更透露他曾在結婚時問劉濤有什麼遺憾，能夠幫她完成？只見劉濤難過說：「我要是早點認識你，沒准能救活外婆…」

王珂聽到這番話很難受，他說他一生中救過很多朋友，很後悔晚了一點認識劉濤，「其實這跟我們相識時也沒差多久，差幾個月而已吧。」淚流不止的劉濤，坦言自己人生最大遺憾就是外婆的離開，「如果人生可以交換，我可以用任何事情交換，讓我再見她一面。」

劉濤說外婆這輩子沒什麼財產，最珍貴的就是這枚戒指，而外婆把戒指給了她，也透露在拍攝實境秀《花兒與少年》全程都戴著這戒指開車，引起張翰注意：「姐你哪都好看，就妳那戒指不配衣服，有點怪。」

但劉濤說：「我什麼都可以不要，就這戒指我可得戴好了，我外婆她這輩子沒出過國，就算是我帶她出來看看。」

劉濤與外婆的故事也感動無數陸網友，紛紛留言「送走了姥姥的我，只看了不到20秒就淚奔。姥，超級想妳，好後悔沒有讓妳看到我結婚」、「真的是神仙愛情 我哭得超大聲，請務必幸福下去」

(中時電子報)

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