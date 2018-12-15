阿嬌婚宴大咖賓客名單出爐 爆「一般人花錢可參加」？

阿嬌與賴弘國20日將舉行婚宴。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

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中時電子報
阿嬌分享詐騙訊息。（圖／翻攝自q_gill IG）

37歲港星阿嬌（鍾欣潼）20日將和「醫界王陽明」賴弘國在香港舉行婚宴，阿嬌日前公布伴娘名單，有鄭希怡、阿Sa（蔡卓妍）、容祖兒以及一名圈外的好友，可見當天必定眾星雲集，最近微信朋友圈傳出一名自稱娛樂公司工作的網友亮出當晚嘉賓名單，更稱「想參加聯絡我」，暗指出錢便可出席，稍早阿嬌在IG澄清絕無此事，全是詐騙集團的伎倆。

阿嬌稍早公布婚宴當晚的伴娘名單，被問那天要收禮金還是禮物？實際的阿嬌秒回：「禮金好像比較方便」，媒體進一步問禮金數字，阿嬌坦言藝人間的禮金金額其實很普通，鄭希怡便幫忙澄清：「大概就是1000元（港幣）上下」，約台幣4000元，而阿Sa本來想送阿嬌婚紗，但被阿嬌打槍，便和容祖兒合資送上6位數精致婚宴蛋糕，還豪爽表示：「款式是阿嬌想要的，我們只負責買單」。

眼見婚禮倒數不到一星期，阿嬌稍早在IG曬出截圖，表示近日聽說有騙徒稱可收錢安排參加她的婚禮，「多謝各位喜愛及希望祝福我和Michael（賴弘國）的朋友，但千萬不要受騙」，強調是私人婚禮，絕對不會售票，當晚會透過媒體和社交平台和大家分享幸福，請大家別輕易上當。

(中時電子報)

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