獨／「雍正皇帝」唐國強月底來台做這件事

2018年12月15日 20:01 中時 洪秀瑛

唐國強17年前曾帶太太來台觀展。（資料照）

唐國強（左）演毛澤東演到出神入化。（資料照）

唐國強飾演雍正。（資料照）

大陸已故作家二月河（本名凌解放）今傳出去世，享壽73歲。他生前以《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》等重要歷史傳記作品在華人世界聞名，去世消息傳出後，許多書迷紛紛在微博表達哀悼。二月河的作品曾被翻拍搬上螢幕，一部是由焦晃、唐國強主演的《雍正王朝》，另一部則是陳道明、斯琴高娃主演的《康熙王朝》，這兩部改編的電視作品，二月河都親身參與了劇集的創作過程。

《康熙王朝》及《雍正王朝》當年引進台灣播出，引發觀劇熱潮，前後至少重播15次以上。《雍正王朝》亦是央視當年最為成功的電視劇，扣人心弦的劇情、演員群出神入化的表演，創造收視神話。雍正帝的角色亦開啟演員唐國強帝王戲的歲月，此後演出朱元璋、漢宣帝、宋仁宗、皇太極等角色，因此被冠上「帝王專業戶」封號，他最為人知的就是飾演毛澤東。

有人幫唐國強「統計」過，由他飾演毛澤東的影視作品多達29部。相較於他之前演諸葛亮、雍正皇帝等經典形象，目前觀眾最熟悉的是他飾演的毛澤東。演過29次毛澤東的唐國強，比化妝師更清楚應該怎樣把自己化妝成「主席」。唐國強曾在大陸受訪表示，如果還有人再拍毛澤東，自己還會接演，也強調自己不想被定型，他一直有個心願，想把晚年諸葛亮再演一次，20多年以後再磨一劍，會更深刻一些。

唐國強這月底將以大陸演員工作委員會會長身份，率領飾演鄧小平的演員盧奇等10位大陸影視演員來台，參加「第4屆海峽兩岸電視藝術家書畫展」，參加論壇的還有香港一姊汪明荃，12月26至28日在台進行兩岸書畫文化交流。台灣則有楊燕、胡錦、鄧美芳、周丹薇、樓曼莉、凌蕙蕙、陳玉珠、龔蓮華、米凱莉、徐潔兒及國畫大師李沃遠等人的書畫作參展。

(中時 )