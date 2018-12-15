二月河曾與金庸對談歷史 被他稱作「凌大俠」

2018年12月15日 20:17 旺報 潘維庭

大陸知名作家「二月河」（本名凌解放）於15日凌晨病逝，他是帝王小說的寫作高手，但鮮為人知的是，二月河和女兒都特別愛看金庸著作，常一起閱讀，一起討論，樂此不疲。許多年來，二月河與金庸相隔甚遠，卻惺惺相惜。他們一個「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」；一個縱橫歷史，刻畫清代帝王三部曲，一手寫盡康乾盛世。

2018年，先是金庸永別江湖，引發回憶與感慨無數。鄰近歲末，二月河先生又遠行，令大量讀者感傷。

其實在13年前，金庸和二月河曾有過歷史性會面。2005年12月16日，深圳開展全民讀書月活動，邀請金庸二月河參加「在歷史的天空下—南北二俠金庸、二月河深圳對話」。當年適逢金庸武俠小說創作50周年，二月河剛度花甲壽辰，81歲的金庸與60歲的二月河，歷經滄桑，體察人情，兩個老頑童，開心論俠道，成文壇盛事。

二月河認為，前100年沒有出現金庸，再過100年上帝也不可能再賜我們一個金庸。這是一種機遇，是天、人、地互相感應，才能出這樣的作品、這樣的人。

金庸則直言，自己非常喜歡二月河的作品，他透露最受吸引和感動的是《雍正皇帝》，因為本來中國寫雍正的小說很多，都是把他作為反派角色來寫，二月河首把雍正作正面人物來創作，使大家對雍正的處境很同情，而且也是有史據的，從此改變了國人的觀念。

金庸還表示，能感覺到二月河就是個很典型的小說裡的北方人物，豪爽健談很風趣，是個好人，願意跟二月河交好朋友。

二月河還詳細分析，看到電視上俠客住店，經常是大塊銀子往櫃台上一拍，店小二就馬上給鋪床、打水，再擺上一桌好菜，這是把今天星級賓館的標準安到古代了。過去住店全是自帶行李伙食的。而且，過去十兩銀子就能蓋三間房，哪能這麼揮霍錢啊！但是金庸先生的很多小說裡，沒有衣食住行那些細節。

比如，黃蓉和郭靖全國旅行，誰給她發工資，誰給她路費？張無忌在蝴蝶谷裡來回躥，吃喝要花費，看病也要掏錢。小龍女在古墓中如何採買、生活和賺錢，查先生統統不講。「這是聰明的做法」。

二月河說，自己寫小說，就要替康熙、雍正考慮，國庫是否有銀，能否夠軍事、賑災需要，北京城裡不能種莊稼，百姓官吏吃飯，得從江南調撥，大米漕運需要多少，應該說，更講究歷史真實和藝術真實的整合，更多地接觸到人文的方面，因此評價自己是人才，查先生是天才。

金庸則回應說：「有人稱呼他為金大俠，自己萬不敢當，稱二月河為凌大俠，則更合適。」

(旺報 )