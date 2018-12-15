二月河曾與金庸對談歷史 被他稱作「凌大俠」

金庸與二月河曾在2005年會面對談。（新浪網）

友善列印
旺報

大陸知名作家「二月河」（本名凌解放）於15日凌晨病逝，他是帝王小說的寫作高手，但鮮為人知的是，二月河和女兒都特別愛看金庸著作，常一起閱讀，一起討論，樂此不疲。許多年來，二月河與金庸相隔甚遠，卻惺惺相惜。他們一個「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」；一個縱橫歷史，刻畫清代帝王三部曲，一手寫盡康乾盛世。

2018年，先是金庸永別江湖，引發回憶與感慨無數。鄰近歲末，二月河先生又遠行，令大量讀者感傷。

其實在13年前，金庸和二月河曾有過歷史性會面。2005年12月16日，深圳開展全民讀書月活動，邀請金庸二月河參加「在歷史的天空下—南北二俠金庸、二月河深圳對話」。當年適逢金庸武俠小說創作50周年，二月河剛度花甲壽辰，81歲的金庸與60歲的二月河，歷經滄桑，體察人情，兩個老頑童，開心論俠道，成文壇盛事。

二月河認為，前100年沒有出現金庸，再過100年上帝也不可能再賜我們一個金庸。這是一種機遇，是天、人、地互相感應，才能出這樣的作品、這樣的人。

金庸則直言，自己非常喜歡二月河的作品，他透露最受吸引和感動的是《雍正皇帝》，因為本來中國寫雍正的小說很多，都是把他作為反派角色來寫，二月河首把雍正作正面人物來創作，使大家對雍正的處境很同情，而且也是有史據的，從此改變了國人的觀念。

金庸還表示，能感覺到二月河就是個很典型的小說裡的北方人物，豪爽健談很風趣，是個好人，願意跟二月河交好朋友。

二月河還詳細分析，看到電視上俠客住店，經常是大塊銀子往櫃台上一拍，店小二就馬上給鋪床、打水，再擺上一桌好菜，這是把今天星級賓館的標準安到古代了。過去住店全是自帶行李伙食的。而且，過去十兩銀子就能蓋三間房，哪能這麼揮霍錢啊！但是金庸先生的很多小說裡，沒有衣食住行那些細節。

比如，黃蓉和郭靖全國旅行，誰給她發工資，誰給她路費？張無忌在蝴蝶谷裡來回躥，吃喝要花費，看病也要掏錢。小龍女在古墓中如何採買、生活和賺錢，查先生統統不講。「這是聰明的做法」。

二月河說，自己寫小說，就要替康熙、雍正考慮，國庫是否有銀，能否夠軍事、賑災需要，北京城裡不能種莊稼，百姓官吏吃飯，得從江南調撥，大米漕運需要多少，應該說，更講究歷史真實和藝術真實的整合，更多地接觸到人文的方面，因此評價自己是人才，查先生是天才。

金庸則回應說：「有人稱呼他為金大俠，自己萬不敢當，稱二月河為凌大俠，則更合適。」

(旺報 )

海峽兩岸•粵港澳大灣區國際音樂… 美波音在陸成立首家海外工廠投產…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。