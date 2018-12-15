冬遊北海岸！貢寮鮑肥美正當時！海鮮拉麵暖呼呼

物美價廉貢寮鮑養生風味餐。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

冬天的腳步近了，也是海鮮美味的「旬」味！每年由在地漁會為推廣吃天然海菜長大的安心在地食材-「貢寮鮑」舉辦的「貢寮搶鱻鮑」產地活動，今(12月15日)在澳底漁港盛大舉行，除了與民眾同樂大啖70桌「貢寮鮑養生風味餐」外，還有各式各樣好康優惠活動，包山包海的生猛食材讓饕客們食指大動！大開70席，人潮擠「鮑」澳底漁港！

產銷履歷正式上線。（新北市漁業處提供）

貢寮區漁會理事長陳國光表示，今天有很多老饕都是為了想買「農漁產品產銷履歷認證」的貢寮鮑來到現場，表示大家都很信任新北市政府認證的安心食材，今年新北市政府與貢寮區漁會輔導25位貢寮鮑養殖戶取得「生產追溯」標章，更有8位養殖戶取得「產銷履歷」認證，讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢，帶動貢寮鮑知名度及銷售！

期間限定「貢寮鮑拉麵」。（新北市漁業處提供）

此外，今年貢寮區漁會特別輔導養殖戶與拉麵店合作，推出「期間限定貢寮鮑拉麵」，12月底前在三重的無敵拉麵、三峽的初原麵場都可以嚐到美味的湯頭配上鮮甜貢寮鮑的拉麵，大家千萬不要錯過！兩家拉麵店今天也到澳底漁港現場販售，搭配安心貢寮鮑的暖呼呼的拉麵，一開賣現場就人潮不斷，大獲好評！

民眾享用養生風味餐。（新北市漁業處提供）

今日活動以活力十足的鼓藝表演震撼開場，美味的貢寮鮑養生風味餐也熱鬧開桌，另外限量200份的貢寮鮑超值福袋搶購更是買氣熱絡，現場買到的民眾更是大呼超值！當天沒有到現場的民眾也不要扼腕，月底前還可以到新北市區品嚐限定貢寮鮑拉麵，除此之外，貢寮區漁會也推出一系列安心貢寮鮑產品，歡迎民眾洽詢訂購！

(中時電子報)

貢寮鮑養生風味餐準備中。（新北市漁業處提供）

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