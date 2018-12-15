新北耶誕城鄧紫棋壓軸！ 超強卡司擠爆廣場

2018新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」15日、16日連唱兩天，擠爆市民廣場。（許哲瑗翻攝）

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2018新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」15日、16日連唱兩天，擠爆市民廣場。（許哲瑗翻攝）

2018新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」15日熱力開唱！由金鐘主持人黃子佼、宇珊擔任主持人揭開序幕，「鼓鼓」呂思緯開場，20多組藝人連番嗨唱，「香港鐵肺歌后」鄧紫棋擔任首日壓軸嘉賓，和新北長朱立倫共同點燈，為演唱會掀起最高潮。

耶誕演唱會首日便吸引大批人潮，不少民眾不畏風雨，兩天前便搭起帳篷漏夜排隊，只為搶佔最佳觀賞角度，一睹巨星風采，附近攤商生意更是強強滾，不到下午4點，演唱會現場已被擠得水洩不通。

觀光局表示，今年耶誕演唱會卡司陣容華麗，強壓各地跨年晚會，20多組藝人輪番上陣，結合耶誕城星球太空主題，由「三金典禮」主持人黃子佼搭配宇珊勁裝主持，「鼓鼓」呂思緯開場，為演唱會揭開序幕，新世代「香港鐵肺歌后」鄧紫棋與「亞洲流行天后」蔡依林，雙天后擔任兩日壓軸嘉賓，國際頂級演唱規格與重磅巨星齊聚新北歡樂耶誕城，首日就吸引近數萬人到場，擠爆市民廣場。

「鐵肺歌后」鄧紫棋擔任第一天壓軸，這是她首度登上新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」開唱，也是繼年初個唱後，在台灣唯一一場大型戶外公開演出，超強魅力讓粉絲早早來卡位，一連飆唱「光年之外」、「泡沫」、「喜歡你」等多首熱門金曲，讓全場觀眾聽得如癡如醉。

演唱會壓軸由新北市長朱立倫、鄧紫棋共同點燈，朱立倫表示，新北耶誕城年年突破創新，屢獲國際媒體肯定，已成為台灣最具代表性的國際級觀光活動，不僅點亮新北市，更驚豔全球。

(中時 )

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