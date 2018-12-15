張泰山引退 盧秀燕邀他擔任市政顧問

台中市準市長盧秀燕應邀參加球星張泰山引退儀式神秘嘉賓，當場邀請他擔任市政顧問。（馮惠宜攝）

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台中市準市長盧秀燕應邀參加球星張泰山引退儀式神秘嘉賓，在牛棚張泰山、盧秀燕與藝人白雲自稱是「禿子、燕子、漢子」的新組合。（馮惠宜攝）

棒球明星張泰山15日在台中體育場舉辦引退儀式，特別邀請台中市長當選人盧秀燕擔任神秘嘉賓，盧秀燕當著球迷的面邀請張泰山在12月25日她正式就職後擔任台中市市政顧問，繼續在棒球、體育的領域繼續為台灣、台中奉獻，張泰山也立即應允。

張泰山15日在台中體育場以草地音樂會方式舉行個人職棒生涯引退儀式，主辦單位特別邀請盧秀燕擔任神秘嘉賓，盧秀燕一上場拉著張泰山的手表示，她和很多的粉絲一樣都是泰山的粉絲，並開玩笑地說，她從小看他打棒球長大，她也向張泰山真情告白，強調「你是我們的英雄、你陪我們度過很多歡樂的時光。」

盧秀燕強調，今天只是張泰山棒球生涯某一個階段的結束，他和她一樣，要展開新的生活、新的旅程，邀請他一起為台中、為台灣奮鬥繼續再貢獻。

盧秀燕說自己將在這個月二十五號要就職，到現在為止還沒有公布新市府市政顧問名單，她正式邀請張泰山擔任新市府第一位市政顧問繼續在棒球、體育這個領域為台灣、為台中奉獻，張泰山也立即答應。最後她也致贈一支棒球棍上面寫著「謝謝泰山、永遠的英雄」給張泰山，並與張泰山一家合影。

會後張泰山強調，自己本來就是台中市榮譽市民，盧秀燕邀請他擔任市政顧問，他欣然接受，未來要如何協助台中市體育發展，會再找時間討論。

(中時 )

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